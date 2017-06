Notizen aus Treuchtlingen

Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 2017

Mütter beten für Kinder

TREUCHTLINGEN – „Mütter beten für ihre Kinder“ heißt es am Montag, 12. Juni, um 16 Uhr im katholischen Pfarrheim in Treuchtlingen. Der katholische Frauenbund lädt dazu ein.

Strickkreis

TREUCHTLINGEN – Am Montag, 19. Juni, findet um 14.30 Uhr im Pfarrheim der Marienkirche der Strickkreis des Kath. Frauenbundes Treuchtlingen statt. Alle an Handarbeit Interessierten sind willkommen.

Auf den Spuren der Römer

TREUCHTLINGEN – Am Sonntag (11.6.) bietet das Treuchtlinger Naturpark-Infozentrum von 14 bis 17.30 Uhr eine kurzweilige Wanderung auf dem Römer-Pfad Burgsalach an. Während der Wanderung erfährt man vom Leben der Römer in der Region. Die Naturparkführer erklären, wie sie sich kleideten, was sie aßen und wie sie ihre Freizeit verbrachten. Während der Wanderung werden römische Spiele ausprobiert, von denen sich einige bis in die heutige Zeit gehalten haben. Die Wanderung ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Treffpunkt ist Burgsalach, am Parkplatz des Römer-Erlebnispfades. Es führen die Naturparkführer Edith und Martin Heckel. Preis für Erwachsene 8, für Kinder 4 und für Familien 18 Euro.

VSG: Tag der offenen Tür

TREUCHTLINGEN – Am nächs­ten Samstag, 17. Juni, lädt die Vereinigte Schützengesellschaft Treuchtlingen (VSG) von 13 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Für Interessierte besteht die Gelegenheit, die Schießanlagen am Burgstall zu besichtigen. Um den Schießsport kennenzulernen, ist unter Anleitung erfahrener Schießtrainer auch ein Schnupperschießen mit dem Luftgewehr, der Luftpistole, dem Kleinkalibergewehr und dem Sportbogen möglich. Der Verein hat zurzeit 120 Mitglieder und besitzt Schießanlagen für fast alle nach der Sportordnung des Deutschen Sportschützenbundes zugelassenen Schusswaffen. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag gesorgt.

Vereinsnachrichten:

SG Tell Wettelsheim: Do, 15.6., Grillfest am Vereinsheim, Beginn: 10 Uhr.

