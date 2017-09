Notizen aus Treuchtlingen

Samstag/Sonntag, 9./10. September 2017

Senioren kochen zusammen

TREUCHTLINGEN – Die Projektgruppe Bürgerhaus veranstaltet wieder ein gemeinsames Kochen und Essen mit und für Senioren. Am Donnerstag, 21. September, ab 10.30 Uhr treffen sich die Senioren wieder im Bürgerhaus (Am Schulhof 4) um in gemütlicher Runde ein Drei-Gänge-Menü zuzubereiten. Der Selbtskostenpreis beträgt fünf Euro. Anmeldung unter Telefon 09142/1444 oder 09142/6905. Weitere Termine sind immer an den Donnerstagen 5. und 19. Oktober, 2. und 16. November sowie 7. und 16. Dezember.

Gymnastik für Senioren

TREUCHTLINGEN – Einen Gymnastik-Kurs für Seniorinnen und Senioren unter der Leitung von Ulrike Rauscher gibt es im Gruppenraum des Bürgerhauses, Am Schulhof 4. Der Kurs startet am Freitag, 15. September, um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, geübt wird am Stuhl oder am Ho­cker, nicht am Boden. Anmeldung unter Telefon 09142/1444 oder 09142/70827.

Vereinsnachrichten:

Burgverein Trgl.: Sonntag, 10.9., 14-19 Uhr, Burgstube, Bergfried u. Schmiede geöffnet (Tag des offenen Denkmals).



VfL Treuchtlingen e.V.: Do., 28.9., 19 Uhr, Jahreshauptversammlung im Vereinsheim in Graben.

pm