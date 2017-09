Notizen aus Treuchtlingen

Montag, 18. September 2017

Symbolbild © TK



Arbeiten an den Bahnbrücken

MÖHREN/GUNDELSHEIM (pm) – Die Bahn baut weiter an ihren Brü­cken im Möhrenbachtal. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24. auf 25. September, laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Die 17 bis 23 Meter langen Fertigteile werden am Sonntag bis etwa 20.30 Uhr mittels genehmigtem Schwertransport fortlaufend angeliefert. Für die Durchführung der Lastfahrten vom Werk in Ingolstadt zu der Baustelle bei Möhren wurden Tagfahrgenehmigungen erteilt.

Die Träger werden unmittelbar nach Anlieferung zu Beginn der Gleissperrung auf der Bahnstrecke Treuchtlingen-Donauwörth um 23 Uhr nacheinander mit einem Autokran eingebaut.

Bis 5 Uhr am Montagmorgen muss alles fertig sein. Deshalb wird am Abend die Kreisstraße WUG 6 zwischen Möhren und Gundelsheim gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Nachdem diese spektakulären Arbeiten eher selten vor Ort zu sehen sind, können Interessierte in einem sicheren Abstand zur Baustelle und zur Absturzkante diese bei Nacht beobachten, so das Stadtbauamt: „Wir bitten dabei jedoch nachdrücklich darum, die Arbeiten nicht zu behindern und einen vernünftigen Abstand vom abgesperrten Bereich zu wahren und auf keinen Fall die An- und Abfahrt der Baufahrzeuge zu behindern!“

In Möhren sind die Arbeiten am bes­ten und sichersten von der Seite des Schauhofs (im Westen der Bahnlinie) auf der dortigen Straße zu sehen. In Gundelsheim kann das Einheben der Fertigteile idealerweise von der Seite des Eichhofs (auch im Westen der Bahnlinie) auf dem dortigen Feldweg betrachtet werden.

Auch wenn der Brückenschlag mit den Fertigteilen nach diesem Wochenende gelungen ist, so wird es voraussichtlich noch bis April 2018 dauern, bis der Verkehr wieder über die Brü­cken mit Straßenanbindung rollen und laufen kann.

Asphalt für Anwohner

MÖHREN – Am Dienstag, 19. September, wird die Straße „An der Sägmühle“ in Möhren auf einer Länge von 400 Meter asphaltiert. Eine Zufahrt zu den betroffenen Anwesen ist an diesem Tag nicht möglich.

pm