Notizen aus Treuchtlingen

Gemütliches Wirtshaussingen

TREUCHTLINGEN – Nach drei „Wirtshaussingen“ mit begeisterten Gästen findet im Treuchtlinger Volkskundemuseum am heutigen Freitag, 29. September, ein „Fränkischer Bierabend“ statt. Die Besucher erwartet eine zünftige fränkische Brotzeit bei Hausmusik. Wer Lust hat, kann auch diesmal wieder in froher Runde nach Herzenslust singen. Das Museums­team erwartet seine Gäste ab 18 Uhr.

Fest und Frühstück in Graben

GRABEN – Für das Erntedankfest am Sonntag, 1. Oktober, bittet die Kirchengemeinde Graben um Sachspenden. Die Erntegaben für den 8.30-Uhr-Gottesdienst können tags zuvor vormittags in der Kirche abgegeben werden. Nach dem Fest gehen sie an die Treuchtlinger Tafel. Dem Gottesdienst schließt sich ein gemeinsames Frühstück in der Dorfscheune an.

Erste Hilfe bei Unfällen

TREUCHTLINGEN – Was ist zu tun, wenn kleine Unfälle mit Säuglingen oder Kleinkindern passieren? Am Montag, 2. Oktober, gibt die Kinderkrankenschwester Julia Töpfer Eltern dazu Tipps. Die kostenlose Veranstaltung im Babycafé der Frühförderung Kinderhilfe in der Treuchtlinger Fischergasse beginnt um 9.30 Uhr (Anmeldung unter Telefon 09142/2430).

Kletterhalle kostenlos

TREUCHTLINGEN – Am Dienstag, 3. Oktober, kann jedermann die Kletterhalle am Adventure-Campus in der Treuchtlinger Hahnenkammstraße von 14 bis 21.30 Uhr kostenlos ausprobieren. Ab diesem Tag hat die Halle im Winterhalbjahr immer dienstags und donnerstags von 17.30 bis 21.30 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen dann fünf Euro, Alpenvereinsmitglieder der drei mit der Hochschule kooperierenden Sektionen vier Euro sowie Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre drei Euro.

Tibetische Medizin erleben

TREUCHTLINGEN – Amchi Lobsang Rabjee kommt nach Altmühlfranken: Am Sonntag und Montag, 8. und 9. Oktober, ist der tibetische Mediziner bei Lu-Jong-Trainerin Christa Fallenbacher in Zimmern 20 zu Gast. Geplant sind zwei Konsultationen am Sonntag von 10 bis 18 Uhr und am Montag von 10 bis 13 Uhr sowie ein Workshop zum Thema „Fünf Elemente der traditionellen tibetischen Medizin“ am Sonntag ab 19.30 Uhr. Amchi Lobsang Rabjee ist der Bruder von Tulku Lobsang Rinpoche, der bereits in der Region zu Besuch war, und hat traditionelle tibetische Medizin in Sichuan studiert (Anmeldung unter Telefon 09143/6529 oder per E-Mail an christafallenbacher@web.de).

Botanische Wanderung

HEIDENHEIM – Für Dienstag, 3. Oktober, lädt das Kloster Heidenheim zu einer botanischen Wanderung ein. Heilpraktikerin Heike Klischat erkundet mit den Teilnehmern die Welt der heimischen Wildgehölze und deren Heilkraft. Treffpunkt für die rund zweistündige Wanderung ist um 14 Uhr vor dem Heidenheimer Müns­ter. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09833/275.

Die Bahn sucht Nachwuchs

TREUCHTLINGEN – Die Deutsche Bahn lädt Schüler, Studenten und Quereinsteiger mit abgeschlossener Ausbildung für Sonntag, 8. Oktober, zu einem Infotag ins Nürnberger Bahnmuseum ein. Dort berichten Lehrlinge über ihre Ausbildung und ihren Beruf. Interessierte können mit einem kos­tenlosen Sonderzug nach Nürnberg fahren, der etwa gegen 11 Uhr in Treuchtlingen hält. Die genaue Abfahrtszeit wird nach der Anmeldung im Internet unter www.deutschebahn.com/sternfahrt mitgeteilt.

Malkurs für Jedermann

TREUCHTLINGEN – Die Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen bietet ab Dienstag, 17. Oktober, Malkurse für jedermann an. Die Bubenheimer Hobbykünstlerin Brigitte Kern steht den Teilnehmern beim Erstellen der Kunstwerke mit Rat und Tat zur Seite, zeitweise unterstützt von Helga Bamberger. Das Material wird gestellt. Der Kurs findet an den Dienstagen, 17. und 24. Oktober sowie 7., 14., 21. und 28. November, von 14.30 bis 17 Uhr im Obergeschoss des Bürgerhauses am Schulhof statt (nicht barrierefrei). Anmeldung nimmt Brigitte Kern unter Telefon 09142/8981 entgegen.

Modellbahn-Stammtisch: Heute, 29.9., 19 Uhr, Gasthof zur Sonne in Wachstein (mit Testplatte für Züge).

