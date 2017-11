Notizen aus Treuchtlingen

Krippenspielprobe beginnt

WETTELSHEIM – Am morgigen Freitag, 10. November, beginnen in Wettelsheim die Proben für das diesjährige Krippenspiel. Alle Kinder, die mitmachen möchten, können um 17 Uhr ins Lutherhaus, Friedhofweg 6, zur Rollenvergabe kommen.

Probewandern am Nagelberg

TREUCHTLINGEN – Der Fränkische Albverein lädt für Sonntag, 12. November, zu einer Probewanderung zum Nagelberg ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Treuchtlinger Bahnhof. Von dort geht es über den Kurpark zur Kriegerstätte, auf den Naturlehrpfad und über den Wettelsheimer Keller zurück zum Bahnhof. Die 17 Kilometer lange Wanderung (4,5 Stunden Gehzeit) findet bei jedem Wetter statt.

Besonderer Gottesdienst

TREUCHTLINGEN – Im Nachklang des Reformationsjubiläums geht es beim nächsten „Gottesdienst in anderer Form“ um Gnade, ein Grundelement in Luthers Lehre. Die evangelische Kirchengemeinde Treuchtlingen lädt dazu ein für Sonntag, 12. November, um 10.30 Uhr in die Markuskirche am Patrich. Mitwirkende im Gottesdienst unter dem Motto „Gnadenlos gnädig“ sind Diakon Dieter Frembs, Prädikantin Erika Strößner und das Gottesdienst-Team sowie die Gruppe Serenidad aus Osterdorf für die musikalische Begleitung.

Marienkirche feiert Weihe

TREUCHTLINGEN – Am 11. November 1934 wurde die Weihe der Marienkirche in Treuchtlingen vorgenommen. Das wird jährlich mit einem festlichen Gottesdienst gefeiert, der heuer am Sonntag, 12. November, um 10.15 Uhr stattfindet. Dabei nimmt Pfarrer Matthias Fischer die neue Mesnerin und Hausmeisterin Barbara Vajda in den Kreis der Taufbewerber auf. Im Laufe des Gottesdienstes werden ihr ein Kreuz und auch die Bibel überreicht. Als Tauftermin für Barbara Vajda ist die Auferstehungsfeier am Ostersonntag des nächsten Jahres vorgesehen. Für Ortspfarrer Matthias Fischer ist das in seiner fast 20-jährigen Dienstzeit die erste Erwachsenen-Taufe, die er vornehmen darf.

Vereinsnachrichten:

Jahrgang 47/48: Morgen, 10.11., 18.30 Uhr, Treffen in den Wallmüllerstuben.

Waldlust e.V. Wettelsheim: Morgen, 10.11., 19.30 Uhr, Jahresversammlung im Vereinshaus, Hirschfeldweg.

Tennisclub im ESV: Sa., 11.11., Herbstwanderung (Windischhausen), Treff: 15.15 Uhr, Parkplatz Heumöderntal.

