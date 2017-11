Notizen aus Treuchtlingen

Donnerstag, 16. November 2017 - vor 1 Stunde

Symbolbild © TK



Treff für Kleinkinder

TREUCHTLINGEN – Am Montag, 20. November, öffnet das Babycafé in der Treuchtlinger Fischergasse 5 von 9.30 bis 11 Uhr seine Türen für junge Eltern. Mütter und Väter mit Babys bis etwa zum ersten Geburtstag können sich dort in gemütlicher Atmosphäre austauschen, während die Kinder den Spielbereich erkunden. Der offene Treff ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Urda Vontz unter Telefon 09142/2430 entgegen.

Arbeiten an Stromleitung

SCHAMBACH – Am Montag, 20. November, führen die Stadtwerke Treuchtlingen zwischen 7 und 16 Uhr Arbeiten am 20-kV-Netz in Schambach durch. Die Ortschaft wird in dieser Zeit über ein Notstromaggregat versorgt, weshalb es zu Stromunterbrechungen kommen kann. Außerdem weisen die Stadtwerke darauf hin, dass die Einspeisung von Erzeugungsanlagen in dieser Zeit auch nicht möglich ist.

Informationen zur Rente

TREUCHTLINGEN – Der nächste Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung in Treuchtlingen findet am Mittwoch, 22. November, von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 15.30 Uhr im Kulturzentrum Forsthaus statt. Eine Terminvereinbarung mit Versicherungsnummer unter Telefon 09142/960013 ist erforderlich. Am Sprechtag werden alle Rentenunterlagen und der Ausweis benötigt.

Gebete rund um die Uhr

TREUCHTLINGEN – Wie bereits berichtet, wird von Sonntag, 19. November, 18 Uhr bis Sonntag, 26. November, 14 Uhr eine durchgängige Gebetswoche in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Treuchtlingen stattfinden. Damit verschmilzt die ökumenische Friedensdekade mit der weltweiten 24/7 Gebetswoche. Um 6 Uhr gibt es einen Morgenimpuls, um 18 Uhr findet das tägliche Stundengebet statt und um 21 Uhr wird ein Impulsvortrag zum Thema „Veränderung“ gehalten. Die Gestaltung übernimmt am Montag Pfarrer Walter Krewin, am Dienstag Pastor Stefan Greiner, am Mittwoch Pfarrer Matthias Fischer, am Donnerstag: Familie Schächer, am Freitag Pfarrer i.R. Reinhard Kuhfeld und am Samstag Stefan Forster. Weitere Informationen unter Telefon 0152/21989244.

Helferkreis trifft sich

TREUCHTLINGEN – Der Treuchtlinger Helferkreis trifft sich am Mittwoch, 13. Dezember, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Treuchtlingen zu seiner Jahresversammlung. Dabei wird auch die Migrationsberatung der Caritas vorgestellt. Eine Sitzung nur für Vorstandsmitglieder findet am Dienstag, 28. November, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus statt.

pm