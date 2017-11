Notizen aus Treuchtlingen

Gedenken am Sonntag

TREUCHTLINGEN – Die Stadtverwaltung weist noch einmal auf folgende Termine zum Volkstrauertag am Sonntag, 19. November hin: Um 8.30 Uhr findet in Dietfurt der Gedenkgottesdienst statt, um 10 Uhr in Schambach. Die zentrale Gedenkfeier an der Kriegsgräberstätte am Nagelberg beginnt um 11.15 Uhr und endet um 14 Uhr mit dem Choralblasen des Dekanatsposaunenchors.

Adventskränze und Gestecke

TREUCHTLINGEN – Der katholisch Frauenbund Treuchtlingen fertigt wieder Adventskränze und Gestecke und lädt hierzu für Mittwoch, 22. November zum Binden und Ste­cken sowie zum Schmücken am Freitag, 24. November, jeweils um 15 Uhr ins Pfarrheim ein – auch Nichtmitglieder. Der Frauenbund freut sich über Tannenzweige oder andere Materialien, die am Mittwoch nach dem Neun-Uhr-Gottesdienst abgegeben werden können. Die Basteleien können dann am Sonntag, 26. November, vor und nach dem Gottesdienst in der Marienkirche, der um 10.15 Uhr beginnt, erworben werden. Weitere Informationen erteilt Karin Grosser, Telefon 09142/7562.

Vereinsnachrichten:

Ortsvereine Möhren: Heute, 18.11., 16.15 Uhr, Treffen am Rathaus zur Totenehrung mit anschl. Gottesdienst.

VfL Treuchtlingen: Freitag, 1.12., 20 Uhr, Weihnachtsfeier in der Stadthalle Treuchtlingen.

