Notizen aus Treuchtlingen

Dienstag, 28. November 2017 - vor 5 Stunden

Seniorennachmittag fällt aus

TREUCHTLINGEN – Der für den heutigen Dienstag geplante Seniorennachmittag samt Geburtstagsfeier im evangelischen Gemeindehaus fällt wegen Krankheit aus. Er findet stattdessen am Dienstag, 5. Dezember, um 15 Uhr im Gemeindehaus statt.

Räuchern fürs Wohlbefinden

ZIMMERN – Zu einem „Räucherzyklus“ mit Kräutern und Harzen lädt Christine Fallenbacher an fünf Donnerstagen in ihre „Werkstatt der Elemente“ in Zimmern (Hausnummer 20) ein. Am 2. Dezember geht es um die „Räucherung zu Reinigung und Schutz in Haus und Lebensumfeld“, am 7. Dezember ums „Räuchern für die Gesundheit von Mensch und Tier aus ganzheitlicher Sicht“, am 12. Dezember um das „persönliche Räucherritual als Hilfe zu mehr Klarheit in Lebensfragen“, am 21. Dezember ums „Räuchern zur Wintersonnwende und den Rauhnächten“ sowie am 6. Januar ums „Räuchern zum Abschluss der Rauhnächte und zur Einstimmung auf das neue Jahr“. Beginn der zweistündigen Sitzungen ist jeweils um 19.30 Uhr, die Kosten pro Abend betragen zwölf Euro (Anmeldung unter Telefon 09143/6528).

Vereinsnachrichten:

Soldatenkameradschaft 1873 Trgl.: Fr., 1.12., 13 Uhr, Weihnachtsfeier im „Grünen Baum“, Treuchtlingen.

