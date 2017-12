Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 6. Dezember 2017 - vor 30 Minuten

Kinder sind gut aufgehoben

TREUCHTLINGEN – Die Projektgruppe Bürgerhaus will zur Treuchtlinger Schlossweihnacht Eltern und Großeltern entlasten und bietet für beide Markt-Samstage, 9. und 16. Dezember, eine Kinderbetreuung an. Von 15 bis 18 Uhr sind an diesen Tagen im Bürgerhaus am Schulhof kurzweilige Kinder- und Jugendfilme der Landesmediendienste zu sehen. Das Programm richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und ist kostenlos.

Sportabzeichen verliehen

TREUCHTLINGEN – Bei ihrer Weihnachtsfeier hat die Reservis­tenkameradschaft Treuchtlingen drei Kameraden das Sportabzeichen in Gold verliehen. Oliver Würth, Alfred Blischke und Herbert Volkert erhielten die Auszeichnung von Vereinschef Werner Ressel und Sportabzeichenprüfer Werner Palkus. Auch im nächs­ten Sommer wird Palkus die Prüfungen wieder immer freitags abnehmen, wozu Reservisten und „Zivilisten“ gleichermaßen willkommen sind.

Räuchern und Bewegen

ZIMMERN – Zu einem „Räucherzyklus“ lädt Christine Fallenbacher für den morgigen Donnerstag sowie für 12. Dezember, 21. Dezember und 6. Januar in ihre „Werkstatt der Elemente“ in Zimmern 20 ein. Das Räuchern soll Reinigung und Gesundheit dienen. Beginn der Sitzungen ist jeweils um 19.30 Uhr, die Teilnahme kostet zwölf Euro. Am Wochenende, 9./10. Dezember, bietet Fallenbacher zudem wieder einen Lu-Jong-Kurs nach Tulku Lobsang an. Die tibetische Bewegungslehre will Abwehrkraft, Beweglichkeit und Harmonie steigern. Die vier Module finden jeweils von 9 bis 13.30 und 13 bis 17.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 75 Euro (Anmeldung unter Telefon 09143/6528 oder www.christafallenbacher.de).

Vereinsnachrichten:

Vereinigte Schützengesellschaft Treuchtlingen: Samstag, 9.12., 19 Uhr, Weihnachtsfeier.

