Notizen aus Treuchtlingen

Donnerstag, 28. Dezember 2017 - vor 7 Stunden

Symbolbild © TK



Kirche zum Jahreswechsel

TREUCHTLINGEN – Zum Start ins neue Jahr gibt es in den katholischen Gemeinden besondere Gottesdienste. Am Sonntag, 31. Dezember, findet zunächst die Feier des Festes der Heiligen Familie statt. Der gemeinsame Gottesdienst der drei Gemeinden Treuchtlingen, Möhren und Markt Berolzheim beginnt um 10.15 Uhr in der Marienkirche. Um 17 Uhr gibt es eine Jahresschlussandacht in der Marienkirche. In Berolzheim wird das Jahr mit einer Jahresschlussmesse um 18.30 Uhr beendet. Am 1. Januar finden die katholischen Gottesdienste um 10.15 in Möhren und um 18.30 Uhr in Treuchtlingen statt. Danach laden die Treuchtlinger Ministranten zu einem kleinen Neujahrsempfang ein. Ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Angebot der Einzelsegnung findet um 16.30 Uhr in der Wettelsheimer Martins-Kirche auf dem Friedhof statt.

Vereinsnachrichten:

72. Modellbahn-Stammtisch: Morgen, 29.12., 19 Uhr, Gasthaus Grünsteudel, Meinheim.

S.G. Germania Wettelsheim: Fr., 12.1., 19.30 Uhr, Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

pm