Ohne Ticket und Einsicht

"Unfall wegen Eisglätte" lautet eine weitere Meldung - 21.12.2016 15:25 Uhr

TREUCHTLINGEN - Am Dienstag musste sich die Polizei am Treuchtlinger Bahnhof um drei Schwarzfahrer „kümmern“. Die 18-Jährigen, die in Solnhofen in den Regionalexpress eingestiegen waren, hatten sich mit dem Zugbegleiter angelegt, da sie keine Fahrscheine hatten und laut Schaffner ihre Personalien nicht angeben wollten.

Polizeieinsatz am Treuchtlinger Bahnhof. © Fotomontage TK



Polizeieinsatz am Treuchtlinger Bahnhof. Foto: Fotomontage TK



Letzteres bestritten die jungen Männer gegenüber der Polizei. Sie erklärten, dass sie zu spät dran waren und sich deshalb ohne Ticket in den Zug gesetzt hätten. Auf die Teenager kommt ein Verfahren wegen Leistungserschleichung zu.

Unfall wegen Eisglätte

GRÖNHART – Rund 500 Euro Schaden sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Grönhart entstanden. Ein 40-jähriger Autofahrer kam gegen 7.15 Uhr am Ortseingang Richtung Emetzheim wegen Eisglätte ins Schleudern und prallte mit seinem Wagen gegen ein Schild. Verletzt wurde niemand.

pm