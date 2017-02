Öllache in der Treuchtlinger Kästleinsmühlenstraße

TREUCHTLINGEN - Auf einem Schotterparkplatz in der Kästleinsmühlenstraße sind am Mittwoch rund 60 bis 80 Liter Diesel ausgelaufen und in den Boden gelangt.

Die Feuerwehr konnte nur noch den verbliebenen Kraftstoff an der Oberfläche binden. Das Wasserwirtschaftsamt leitete den Einsatz. Die Tatzeit lässt sich laut Polizei auf die Nacht zum Mittwoch eingrenzen. Derzeit werde geprüft, ob aus dem nahen Tanklager einer Firma Kraftstoff gestohlen wurde.

Baum angefahren

TREUCHTLINGEN – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zum Mittwoch an der Straße zwischen Treuchtlingen und Dettenheim auf Höhe der Altmühlbrücke einen Baum angefahren und so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. Schaden: rund 500 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Verursacher mit einem Traktor oder Lastwagen unterwegs war, und sucht nun Zeugen (Telefon 09142/96440).

Unfallfahrer gesucht

TREUCHTLINGEN – Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Roth hat am Mittwochmorgen beobachtet, wie eine Sattelzugmaschine den Außenspiegel seines in der Treuchtlinger Industriestraße geparkten Autos touchiert und beschädigt hat. Der Verursacher fuhr anschließend in Richtung B 2 weiter. Das Kennzeichen konnte der Geschädigte nicht erkennen. Er erstattete Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Auto zerkratzt

TREUCHTLINGEN – Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag in der Ringstraße das Auto einer 19-jährigen Treuchtlingerin zerkratzt. Die junge Frau hatte ihren VW Polo oberhalb des Stadtparks in einer Parklücke abgestellt und bemerkte nachmittags einen rund 30 Zentimeter langen Kratzer auf der Motorhaube. Schaden: rund 300 Euro.

