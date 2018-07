Open-Air-Kino am Treuchtlinger Schloss

TREUCHTLINGEN - Acht Jahre, neun Filme, 16 Tage Spannung und Spaß: Das Treuchtlinger Open-Air-Kino geht heuer in die achte Runde. Von Freitag, 27. Juli, bis Samstag, 11. August, zeigt das Kino „Central“ im Graben des Treuchtlinger Stadtschlosses an 16 Terminen neun Streifen für Groß und Klein.

Am Freitag (27. Juli) startet im Treuchtlinger Schlossgraben wieder das Open-Air-Kino. © TK-Archiv



Kinder und Jugendliche kommen dabei ebenso zum Zug wie Actionfans, Freunde von Komödien und Romanzen oder Liebhaber des Kulturfilms. Weil die Besucherzahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist, haben die Organisatoren das Programm heuer deutlich ausgeweitet. „Zwischen 80 und 200 Gäste hatten wir letztes Jahr pro Film“, blickt Kino-Chefin Corrinna Woerlen zurück. „Darunter sind inzwischen auch viele Touristen.“

Vom 27. Juli bis 11. August verwandelt sich die Wiese im Treuchtlinger Schlossgraben deshalb auch diesmal wieder in ein großes Freilicht-Kino. Wer mag, kann die eigene Picknick-Decke mitbringen und sich schon ab 20 Uhr (Einlass) gemütlich auf den Filmspaß einstimmen. Wer es einfacher haben möchte, findet laut Kino-Praktikant Robin Eigel am Verkaufsstand aber auch alle typischen Snacks wie Popcorn, Eis und mehr. Filmstart ist jeweils um 21.15 Uhr, auch für die Kinderfilme – es sind ja schließlich Ferien.

Los geht es am Freitag, 27. Juli, mit „Burg Schreckenstein 2 – Küssen (nicht) verboten“. Im zweiten Teil des Kinderfilms muss Graf Schreckenstein (Harald Schmidt) die Schulleitung an seinen Stellvertreter Kuno (Uwe Ochsenknecht) abgeben. Und der will Burg Schreckenstein an einen chinesischen Unternehmer verkaufen. Am Mittwoch, 1. August, ist der Film nach der gleichnamigen Buchreihe von Oliver Hassencamp noch einmal zu sehen.

Weiter geht es am Samstag, 28. Juli, mit „Black Panther“ (Wiederholung am Donnerstag, 9. August). Der Marvel-Superhelden-Film dreht sich um T’Challa alias Black Panther (Chadwick Boseman), der als einer der „Avengers“ unfreiwillig König des verborgenen afrikanischen Hightech-Staats Wakanda werden soll. Der Söldner Erik Killmonger (Michael B. Jordan) und der Waffenschieber Ulysses Klaue (Andy Serkis) machen ihm die Regentschaft jedoch streitig.

Das Familiendrama „Wunder“ nach dem gleichnamigen Bestseller von R.J. Palacio ist am Sonntag, 29. Juli, sowie nochmals am Montag, 6. August, im Schlossgraben zu sehen. Der zehnjährige August „Auggie“ Pullman (Jacob Tremblay) lernt darin, sich mit seinem aufgrund eines Gendefekts entstellten Äußeren zu arrangieren und eine reguläre Schule zu besuchen. Starbesetzt sind die Rollen seiner Eltern Isabel (Julia Roberts) und Nate (Owen Wilson).

„Einmal bitte alles“ heißt es am Montag, 30. Juli, und am Freitag, 10. August. Das nämlich hätte die 27-jährige Isi (Luise Heyer) gern von ihrem Leben, und nicht nur Job, Familie und Verantwortung, wie ihre Freunde. Als auch ihre Mitbewohnerin Lotte (Jytte-Merle Böhrnsen) plötzlich vernünftig wird, zieht Isi in die WG des Möchtegern-Musikers Klausi (Maximilian Schafroth) und des exzentrischen Medizinstudenten Daniel (Patrick Güldenberg)...

Nur einmal beim Open-Air-Kino zu sehen ist „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“, und zwar am Dienstag, 31. Juli. Er handelt von drei schwarzen Frauen, deren Namen kaum jemand kennt, die aber im Jahr 1962 großen Einfluss bei der ersten Erdumrundung des US-Astronauten John Glenn (Glen Powell) hatten: den NASA-Mathematikerinnen Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) und Mary Jackson (Janelle Monáe).

Das romantische Drama „Call me by your name“ nach dem Roman von André Aciman kommt am Donnerstag, 2. August, und am Sonntag, 5. August, auf die Leinwand am Stadtschloss. Der Film erzählt von der Affäre zwischen dem 17-jährigen Elio (Timothée Chalamet) und dem 24-jährigen Oliver (Armie Hammer), der als Assistent von Elios Vater im Sommer 1983 in die Villa der Familie in eine norditalienische Stadt kommt und die Gefühle des Teenagers ganz schön durcheinander wirbelt.

Politisch wird es am Freitag, 3. August, und am Dienstag, 7. August, mit „Die Verlegerin“. Im Mittelpunkt des Thrillers steht Katharine Graham (Meryl Streep), die in den 1970er Jahren Verlegerin der Washington Post wird. Als Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) und Reporter Ben Bagdikian (Bob Odenkirk) brisantes Material über den Vietnam-Krieg veröffentlichen wollen, muss sie zwischen journalistischem Ethos, Patriotismus und der Sicherheit des Unternehmens entscheiden.

Das Historiendrama „Die dunkels­te Stunde“ blickt am Samstag, 4. August, und am Mittwoch, 8. August, zurück ins Jahr 1940. Englands Premierminis­ter Winston Churchill (Gary Oldman) hat im Angesicht der drohenden Niederlage gegen Nazi-Deutschland die Wahl, einen Frieden mit Hitler zu verhandeln, der Großbritannien zu einer Marionette machen würde, oder gegen die Skepsis seiner eigenen Partei und des Königs sein Land zu einen und weiterzukämpfen.

Den Abschluss der diesjährigen Open-Air-Reihe macht schließlich am Samstag, 11. August, die Komödie „Das Leben ist ein Fest“. In ihr treiben schlechtes Essen, Pannen, unprofessionelle Angestellte, Beziehungsprobleme und ein in die Braut verliebter Schwager den erfahrenen Hochzeitsplaner Max (Jean-Pierre Bacri) beinahe in den Wahnsinn. Wird das unter keinem guten Stern stehende Fest doch noch ein Erfolg?

Alle genannten Filmtitel sind ohne Gewähr, es können sich kurzfristig Programmänderungen ergeben. An allen 16 Kinoabenden gibt es jeweils eine kleine Verlosung, mit der das Kino Central die Treuchtlinger Geschäfte unterstützen möchte. Bei Dauerregen finden die Vorstellungen im Kinosaal in der Goethestraße statt.

Aktuelle Programmänderungen gibt es im Internet unter http://openair.kino-treuchtlingen.de/

