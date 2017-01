Orkantief Egon: Baum stürzt bei Treuchtlingen auf B2

TREUCHTLINGEN - Orkantief „Egon“ schlug auch im südlichen Mittelfranken zu. Gegen 6.30 Uhr rollte eine Windwalze über die südliche Frankenalb. Die Folge waren eine ganze Reihe von umgeknickten Bäumen. Einer davon flog auf die B2 mitten in den morgendlichen Berufsverkehr.

Auf der B2 bei Treuchtlingen hat es am Freitagmorgen mehrmals gekracht. © Hubert Stanka



Dieser Baum sorgte für einen Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Er flog direkt auf die B2 und versperrte diese komplett. Eine 22-jährige Autofahrerin, die in Richtung Augsburg unterwegs war, erwischte es am heftigsten. Sie konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Hindernis. Das Auto wurde dadurch von der Straße geschleudert und blieb demoliert auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

In der Gegenrichtung „erwischte“ der Baum zwei Autos. Eine 26-Jährige aus Pfaffenhofen krachte ebenfalls in das Hindernis bzw. ihr Wagen wurde über den Baum katapultiert und blieb dann ebenfalls mit Totalschaden auf der Straße stehen. Die junge Frau wurde ebenfalls leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Monheimer konnte sein Auto noch anhalten, das dann nur von Ästen des Baumes gestreift wurde.

Der ganze Vorgang wurde von einem Lkw-Fahrer aus Schwäbisch Gmünd beobachtet, der in Richtung Norden unterwegs war. Er leistete den beiden Verletzten vorbildlich Erste Hilfe.

Die B2 war durch den spektakulären Unfall für über eine Stunde komplett gesperrt. Die Bergung ging zügig über die Bühne, da ein Holztrasporter half, der zufällig zur gleichen Zeit untrerwegs war und mit seinem Krangreifer den Baum von der Straße räumte. Die Feuerwehr Langenaltheim war mit 18 Mann im Einsatz, zerlegte das Hindernis und sicherte den Verkehr.

Hubert Stanka

