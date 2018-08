Paraolympionikin Elke Philipp: Zur WM trotz harter Zeit

Treuchtlinger Reiterin geht nach plötzlichem Tod ihres Mannes weiter ihren Weg - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes im Frühjahr hatte die Treuchtlinger Parareiterin Elke Philipp eine schwere Zeit vor sich. Doch dank vieler Menschen, die sie unterstützt haben, kann sie nun trotzdem an den Weltreiterspielen in den USA teilnehmen.

Hat eine schwere Zeit hinter sich: Para-Reiterin Elke Philipp mit ihrem Hannoveraner Regaliz bei der Deutschen Meisterschaft. © Larissa Simon



Hat eine schwere Zeit hinter sich: Para-Reiterin Elke Philipp mit ihrem Hannoveraner Regaliz bei der Deutschen Meisterschaft. Foto: Larissa Simon



Plötzlich ist im Leben nichts mehr, wie es war. 13 Jahre lang waren Werner und Elke Philipp verheiratet. Nach kurzer, schwerer Krankheit starb Werner Philipp im April diesen Jahres – und Elke Philipp musste sich bei aller Trauer zunächst um die Papierarbeit kümmern. Schließlich galt es, die Apotheke in der Treuchtlinger Hauptstraße weiterzuführen. Fürs Reiten, einst das gemeinsame Hobby des Ehepaars, blieb nur wenig Zeit.

Doch die mehrfache Deutsche Meis­terin im Para-Dressurreiten und Silbermedaillen-Gewinnerin der Paralympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro konnte auf Menschen bauen, die sie sehr unterstützt haben: ihre Familie und die ihres Mannes, die Angestellten der Apotheke und die gesamte deutsche Mannschaft im Reitsportverband. „Ich hatte meinen Kopf woanders und konnte mich nicht um die Tiere und ums Training kümmern“, blickt Philipp zurück. Doch die Pferde waren und sind im Stützpunkt in Frankfurt in guter Betreuung.

Bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Gestüt Bonhomme im brandenburgischen Werder an der Havel saß Elke Philipp nun erstmals wieder bei einem Turnier im Sattel – und verteidigte ihren Titel im Grade I/II, der Klasse der am schwersten behinderten Sportler. Es war die sechs­te solche Auszeichung in Folge. Mit ihrem bewährten Hannoveraner „Regaliz“ ging die Treuchtlingerin in den Wettbewerb, und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier funktionierte: „Nach sieben Jahren sind wir einfach ein eingespieltes Team.“

Auch mit ihrem Zweitpferd „Fürst Sinclair“ hat sich Philipp für die Weltreiterspiele qualifiziert. In der Zeit, in der sie nicht im Sattel saß, mussten die Trainingseinheiten im Fitnessstudio ausreichen, um sich in Form zu halten. Schließlich musste sich die Parasportlerin vom Arzt auch ihre Wettbewerbstauglichkeit bestätigen lassen.

Herausforderung, kein Hindernis

Mit 20 Jahren ist die heute 54-jährige Elke Philipp an einer Hirnhaut- und Kleinhirnentzündung erkrankt. Der zu spät erkannte Virus schädigte ihr Gehirn so stark, dass sie linksseitig spastisch gelähmt und rumpfinstabil ist. Sie muss an Krücken gehen und kann links kaum greifen. Größere Anstrengungen sind ihr nur mit Hilfe eines permanenten Luftröhrenschnitts möglich, mit dem sie durch eine Öffnung im Hals atmen kann.

Doch das hindert die Treuchtlingerin nicht daran, auf der internationalen Bühne aufzutreten. Ihre Behinderung sieht sie dabei als Herausforderung, nicht als Manko. Anfang September geht es nun ins Tryon International Equestrian Center nach Mill Spring im US-Bundesstaat North Carolina zur alle vier Jahre stattfindenden Weltmeis­terschaft.

„Bei manchen Turnieren treten Regelsportler und Behindertensportler an verschiedenen Wettkampstätten auf, da bekommen wir leider nicht viel Aufmerksamkeit“, bedauert Philipp. Bei der Weltmeisterschaft sei dies jedoch anders, dort ist die deutsche Mannschaft komplett und zeitgleich zusammen, nicht zwei Wochen versetzt, wie etwa bei den Paralympischen Spielen oder anderen Wettbewerben.

Das Turnier in den USA ist auch wichtig für die Qualifikation zu den nächsten Paralympischen Spielen. Die Nationen, die in ihrer Kategorie auf die ersten drei Plätze kommen, sind schon sicher für die Wettkämpfe 2020 in Tokio nominiert. Danach müssen sich die einzelnen Athleten noch qualifizieren, um in die Mannschaft aufgenommen zu werden.

Für die Weltmeisterschaft sind beide Pferde von Elke Philipp zugelassen – der Wallach Regaliz und der junge Hengst Fürst Sinclair. Doch nur ein Tier wird an den Start gehen. Welches, das möchte Philipp noch nicht verraten, um der Konkurrenz keinen Vorteil zu verschaffen. Ihr sportliches Ziel ist jedoch klar: Sie möchte ihre Bronzemedaille von der WM 2014 verteidigen – mindestens...

Elke Philipp spricht am Sonntag, 19. August, um 12.30 Uhr beim Gesund- und Aktivmarkt auf der Seebühne in Schlungenhof am Altmühlsee.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail