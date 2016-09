Polizei entwaffnet „Geisterjäger“

Zwei Einsätze in der Uhlbergkapelle: Nach Interesse einer Mystery-Serie für die Ruine bevölkerten am Wochenende Dutzende das alte Gemäuer - vor 1 Stunde

AUERNHEIM - Zweimal musste die Polizei am Wochenende zur Uhlbergkapelle bei Auernheim ausrücken. Nachdem sich der Fernsehsender TLC im Zuge seiner Mystery-Serie „Haunted – Seelen ohne Frieden“ für das alte Gemäuer interessiert hatte, tummelten sich dort nun Dutzende junge Gruselfans. Einige hatten allerdings Waffen dabei und bedrohten andere. Bei der Explosion eines Böllers gab es drei Verletzte.

Immer wieder tummeln sich „Geisterjäger“ und Freunde des Okkulten in der wegen ihrer besonderen Stimmung beliebten Uhlbergkapelle. © Archivfoto: Sieghard Hedwig



Den ersten Ansturm von „Geisterjägern“ erlebte die einsam gelegene Ruine in der Nacht zum Samstag. Als eine Gruppe gegen 1 Uhr dort eintraf, wollten mehrere Jugendliche, die sich schon in der Kapelle befanden, den Neuankömmlingen einen „Streich“ spielen. Verkleidet mit schwarzen Mänteln sowie bewaffnet mit einem Schlagring und einem Axtstiel jagten sie den 16- bis 24-Jährigen dermaßen Angst ein, dass diese die Polizei riefen.

Vor Ort stellten die Beamten aus Donauwörth, unterstützt von Treuchtlinger Kollegen, den Schlagring eines 20-Jährigen sicher. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ein zweites Mal mussten die Ordnungshüter dann in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr zum Hainsfarther Forst ausrücken. Ein Anrufer hatte die Einsatzzentrale in Augsburg über angebliche Schüsse am Uhlberg informiert. Als die Streifen aus Donauwörth und Treuchtlingen dort eintrafen, flüchteten nach Polizeiangaben rund 20 Personen ins Dickicht. An der Kapelle trafen die Beamten etwa 30 weitere junge Leute an.

Durch Druckwelle verletzt

Diese schilderten, dass Unbekannte aus einem Auto einen Böller in die Gruppe geworfen hätten. Ein 20-Jähriger, eine 21-Jährige und ein 24-Jähriger erlitten durch die Druckwelle leichte Verletzungen. Da der 24-Jährige über starke Hörbeschwerden klagte, verständigte die Polizei den Rettungsdienst, der den Mann ärztlich versorgte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein 19-Jähriger den illegal in Polen erworbenen Böller in die Menge geworfen hatte. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten sechs weitere, nicht zugelassene Feuerwerkskörper und einen Schlagring. Der junge Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz verantworten.

Des Weiteren stellte sich heraus, dass ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Jeep davonfahren wollte, als er gehört hatte, dass die Polizei im Anmarsch war. Als ihm ein anderes Auto den Weg versperrte, drohte er drei Personen, diese „über den Haufen zu fahren“, wenn sie nicht sofort wegfahren würden. Dabei ließ er den Motor aufheulen und die Reifen durchdrehen. Die drei Bedrohten gaben daraufhin den Weg frei. Auf den Jeepfahrer kommen Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr zu.

Die St.-Ulrichs-Kapelle zwischen Auernheim und Wolferstadt zieht seit vielen Jahren „Geisterjäger“, Freunde des Okkulten und gruselfreudige Jugendliche an. In den im 16./17. Jahrhundert zerstörten Mauern soll es spuken und eine mysteriöse „weiße Frau“ umgehen. Auch inszenierte Opferrituale fanden schon in der Ruine statt.

