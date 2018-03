Bei seinem Gemeindebesuch machte sich der CSU-Landtagsabgeordnete Manuel Westphal ein Bild von den Sanierungsarbeiten in der Altmühltherme.

Vor knapp einem Jahr gab es an der Treuchtlinger Heusteige den Spatenstich für das Logistikzentrum mit Hochregallager der Firma Altmühltaler Mineralbrunnen. Nun gehen die Bauarbeiten dem Ende entgegen.

„Frankonia“ Anette Pappler aus Pappenheim und die Füssener Landtagsabgeordnete Ilona Deckwerth in Höchstform: Bei ihrem traditionellen Starkbierfest in Auernheim konnte (oder musste) die Treuchtlinger SPD selbst am Abend vor dem mit Hoffen und Bangen erwarteten GroKo-Votum noch über sich selbst lachen.