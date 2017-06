Premiere in Treuchtlingen: Kunst statt Krempel

TREUCHTLINGEN - Nicht „Kunst und Krempel“, sondern „Kunst statt Krempel“ gab es am Wochenende beim ersten Kunsthandwerkermarkt rund um das Treuchtlinger Stadtschloss. Vor allem nach dem Bilderbuchwetter am Sonntag zeigten sich Aussteller und Veranstalter hoch zufrieden mit der Premiere.

Farbenfroh und kreativ präsentierten Künstler und Handwerker aus der Region und weit darüber hinaus vor der Kulisse des Treuchtlinger Stadtschlosses und unter strahlend blauem Himmel ihre Erzeugnisse. Prädikat: wiederholenswert. Foto: Patrick Shaw



So kündigten Bildhauer Peter Wendt und seine Partnerin Gaby Kalmbach aus Nördlingen als Veranstalter auch gleich an, nächstes Jahr zur selben Zeit wieder mit ihrem Tross in die Altmühlstadt kommen zu wollen. „Unsere Bilanz ist perfekt“, schwärmte Wendt im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ein so gutes Feedback wie in Treuchtlingen hatten wir noch nie.“

Wenn es nach ihm, den Teilnehmern und der Stadt gehe, werde es sicher eine Wiederholung geben, so der Marktleiter. Er sei zuversichtlich, die Zahl von diesmal 33 Ausstellern dann sogar auf 40 bis 50 steigern zu können – und zwar stets „in gehobener Qualität“. Die Märkte des Nördlinger Ehepaars wollen sich bewusst von „Trödel“ und industrieller Massenware abheben und auf echtes Kunsthandwerk setzen. Bis nach Litauen reichen die Kontakte zu hochkarätigen Künstlern.

Während sich die Marktbesucher in Treuchtlingen am Samstag mit dem Kaufen noch etwas zurückhielten, boomte am Sonntag das Geschäft an den bunten Ständen entlang des Schlossgrabens. Dazu trugen auch das Kaiserwetter und das gleichzeitige „Wirtshaussingen“ im Zuge der Sonderausstellung „Treuchtlinger Gasthöfe & Brauereien“ im Volkskundemuseum bei (Bericht folgt). „Wir haben hier gezeigt, dass es außer Ebay auch noch etwas anderes gibt“, so Peter Wendts zufriedenes Fazit.

