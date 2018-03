ProChrist: Gottes Licht und das des Kühlschranks

Der Tod und das Danach waren Thema beim Abschlussabend der Evangelisationswoche in Treuchtlingen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Was kommt nach dem Tod? Was tun, wenn man im Leben nicht weiter weiß? Solche zentrale Fragen behandelte der Abschlussabend der Evangelisationswoche „ProChrist“ bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Treuchtlingen.

Silke Schebitz (links) und Teile des „Grodaus“-Chors begleiteten „ProChrist“ in Treuchtlingen musikalisch. © Jürgen Leykamm



Silke Schebitz (links) und Teile des „Grodaus“-Chors begleiteten „ProChrist“ in Treuchtlingen musikalisch. Foto: Jürgen Leykamm



Mit Anspiel und Video ging es aber zunächst ganz an den Anfang des irdischen Daseins: in den Bauch einer Schwangeren. Dort wurde die Gottes- zur Mutterfrage. Ungeborene Zwillinge ließen sich darüber aus, ob es tatsächlich ein „Leben nach der Geburt“ gibt, bei dem man läuft und mit dem Mund isst. Das eine Baby bekommt Zweifel – es kam ja noch nie jemand zurück. „Wahrscheinlich gibt es gar keine Mutter, oder hast Du sie schon einmal gesehen?“, fragt es das andere und kommt zu dem Schluss, dass Gedanken an eine solche Figur wohl Produkte der Fantasie sein müssen.

Was nach dem Geborenwerden passiert, weiß indes jeder. Wie es nach dem Tod weitergeht, darüber sinniert die Menschheit seit ihrem Erscheinen auf der Erde. Direkt mit dieser Frage konfrontiert war einst der Bauunternehmer Günter König aus dem Landkreis Forchheim. Sein Vater hatte ein Nahtod-Erlebnis und sprach von wunderschönen Erlebnissen jenseits des Daseins. Später, als er wirklich starb, sei dem eine Zeit im Koma vorangegangen, die der Sohn als einen Todeskampf schilderte. Währen die Familie ums Bett versammelt stand, habe dann ein Pfleger das „Vater Unser“ gebetet, und Frieden habe sich über dem Sterbenden ausgebreitet. „An jenem Tag haben wir uns alle zu Jesus Christus bekehrt“, so König. Nur eine Schwester sei „noch im Zulauf“.

König fing an, einen Hauskreis zu besuchen, fürchtete aber bald, in eine Sekte geraten zu sein. So beschloss er, „zu warten, bis sie Geld von mir wollen“. Das habe er damals kurz vor der Pleite seiner Firma nicht gehabt. Doch das Gegenteil sei geschehen: Der Kreis habe angeboten, ihm zu helfen. So ließ sich König noch mehr auf den Glauben ein, legte eine elfseitige Lebensbeichte ab, die den Pfarrer eine halbe Nacht beschäftigte, und durchlief einen Selbstveränderungsprozess.

Auch das Unternehmen lief zeitweise wieder gut. König wollte „mit Jesus viele Projekte stemmen“, denn der sei ja als Zimmerer „auch im Baugewerbe tätig gewesen“. Doch dann folgte der Absturz. Mit einem Mal stand die Firma wieder am Ende, diesmal endgültig. „Das einzige, was noch im Kühlschrank war, war das Licht“, so der Referent. Für den Handwerker stellte sich die Frage: „Entweder Gott hilft mir jetzt, oder ich scheide freiwillig aus dem Leben.“

Im Interview mit Gemeinschaftspastor Stefan Greiner (links) zeichnete Günter König nach, wie er den Glauben an Gott statt den Tod fand. © Jürgen Leykamm



Im Interview mit Gemeinschaftspastor Stefan Greiner (links) zeichnete Günter König nach, wie er den Glauben an Gott statt den Tod fand. Foto: Jürgen Leykamm



Nach Königs Worten hat Jesus ihn schließlich selbst ermuntert, „sich anzuziehen und vorzustellen“. Der Bauunternehmer fand sich vor einem Hubschrauber wieder und begann eine zweite Karriere – bald kümmerte er sich um die Flugsicherheit bei der Deutschen Luftrettung und entwickelte diverse Projekte. Heute sagt der Redner, er wisse, dass Jesus selbst auf ihn warte, wenn das Erdendasein endet. „Ich hoffe, er lächelt, wenn er mich kommen sieht“, endete König.

Ans Ende der Bibel führte anschließend der Theologe und ProChrist-Redner Tobias Eißler. Er zitierte das vorletzte Kapitel der Offenbarung: „Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.

Gott lädt in sein Haus ein

Laut Eißler ist diese Passage eine „unwiderstehliche Einladung des Schöpfers an seine Geschöpfe“. Ein Zufall unterstrich dies, denn just während dieser Worte war Kinderschreien von draußen zu hören. Mitten im Stimmengewirr fiel der Satz: „Ihr sollt hereinkommen!“

Das Leben auf Erden sei nichts anderes als eine Vorbereitungszeit auf das, was in jenem neuen Jerusalem beginne, so der Prediger. Jesus habe mit seinem Ausbruch aus dem Tod nicht nur dafür gesorgt, dass dieser verschwinde, sondern Leid und Hass gleich mit.

Eißler erwähnte allerdings auch den „Feuersee“, von dem im selben Kapitel als „letzte Warnung Gottes“ die Rede ist. Dank Jesu dürfe man sich aber gewiss sein: „Der himmlische Vater hält an seinen Kindern fest, bis sie in seinen Armen liegen.“

Jürgen Leykamm E-Mail