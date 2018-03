ProChrist: In Treuchtlingen ist der Landrat Bettler

TREUCHTLINGEN - "Warum macht er das?" Wenn auf diese Frage ein "Weil er es kann" als Antwort folgt, bedeutet das meist nichts Gutes. Wird sie dagegen mit "Weil sie es nötig haben" beantwortet, deutet dies eher auf ein großes Herz für andere hin. Beim Eröffnungsabend von "ProChrist" in Treuchtlingen legte Pfarrer Tobias Eißler diese Wort Jesus Christus selbst in den Mund.

„Gott rettet“, lautete eine Botschaft bei ProChrist – hier symbolisch dargestellt von Moderator Stefan Forster, Tochter Rebecca und Pastor Stefan Greiner (von rechts). Foto: Jürgen Leykamm



Die erste Veranstaltung der Themenwoche, die noch bis Sonntag andauert, stand unter dem Motto „Gott sucht mich“. Ein Satz, der Teil des christlichen Vokabulars und dennoch so erstaunlich ist, dass man sich fragt: „Unglaublich?“

Unter diesem Motto steht ProChrist in diesem Jahr. Am ersten Abend der Evangelisationstage, für den die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) in Treuchtlingen zwei Jahre nach seinem ersten Auftritt in der Altmühlstadt erneut Tobias Eißler zu Gast hatte, drehte sich alles um eines der berühmtesten Gleichnisse Jesu: das vom verlorenen Schaf.

Eißler zeichnete nach, in welcher Gefahr sich das verirrte Tier befand. Denn mit der Dämmerung brachen auch die Hyänen auf, um nach Beute zu suchen. In diesem Fall ohne Erfolg: Der biblischen Geschichte zufolge ließ der gute Hirte 99 Schafe im sicheren Pferch zurück, um das eine verlorene Tier zu suchen und es auf den Schultern nach Hause zu tragen.

Dass auch heute Menschen in die Irre gehen und es andere gibt, die sich um sie kümmern, machte Eißler an einer selbst erlebten Begebenheit deutlich. Er erzählte von einem Bettler, der einmal in sein Büro gekommen sei, um Geld zu erbitten. Als Pseu­donym verpasste er dem Mann den Namen „Wägemann“ – was für erstaunte Blicke im Publikum sorgte, schien ein bettelnder Landrat (Weißenburg-Gunzenhausens Landrat Gerhard Wägemann – d.Red.) nun wirklich „unglaublich“. Als der Geistliche aus dem Raum Stuttgart durch Zuruf von der Namensgleichheit erfuhr, taufte er das „verlorene Schaf“ um. Der Zufall (?) machte dennoch Eindruck.

Prediger Tobias Eißler (rechts) beleuchtete anschaulich das biblische Bild vom „verlorenen Schaf“. Foto: Jürgen Leykamm



Und damit nicht genug: Für den Obdachlosen aus Eißlers Erzählung war eine Betreuerin namens Schäfer zuständig – also wirklich eine „gute Hirtin“. Auf die Frage, warum sie sich für ihre Klienten engagiere, habe sie geantwortet: „Weil sie es nötig haben.“ So habe einst auch Jesus gedacht, als er sich auf die Suche nach seinen irrenden menschlichen Schafen gemacht habe, verglich der Prediger. Denn ohne ihn seien die Menschen „auf einem fatalen Fehlkurs“ – ob als Obdachloser oder politischer Würdenträger.

Eindrücklicher hätte der Geistliche diesen christlichen Grundsatz frei nach Luther („Wir sind Bettler“) nicht formulieren können. „Jesus sind wir nicht egal“, so Eißler. Er gehe jedem nach und wolle ihn nach Hause bringen. Das einzige, was man tun müsse, sei, „sich tragen zu lassen“. Die Hemmschwelle dazu sei beim verlorenen Schaf freilich klein – noch fantas­tischer sei es, wenn dies nicht nur in einer Notsituation geschehe. Warum Jesus das mache? „Weil wir es nötig haben, und weil er es kann.“

Dass Jesus nicht nur sucht und nach Hause bringt, sondern auch rettet, machte der Theologe am gestrigen zweiten Abend von ProChrist deutlich. Dabei greife Gott auch auf sein „christliches Personal“ zurück, wie in einem kleinen Interview deutlich wurde. Dabei berichteten ein Gemeindemitglied, ein Sanitäter und ein Unfallopfer von ihren Erfahrungen.

Auch bei den weiteren Abenden der Themenwoche kommen Personen zu Wort, die das jeweilige Motto mit eigener Lebenserfahrung füllen. Am heutigen Freitag, 16. März, heißt es „Gott beschenkt mich“ und am Samstag, 17. März, „Gott bewegt mich“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 18. März, geht es zum Abschluss dann schon um 17 Uhr los unter dem Motto „Gott erwartet mich“. Zu den Wortbeiträgen gesellen sich bei den kostenlosen Veranstaltungen spielerische Elemente und Musik, bei der sich die LKG-Jugendband „Devotion“, Gisela Gutknecht mit Team sowie Silke Schebitz mit dem „Grodaus“-Chor und Josua Nüßlein abwechseln.

Am Dienstag, 20. März, um 19 Uhr startet dann der ebenfalls kostenlose Glaubenskurs „Alpha“. „Uns ist es wichtig, mit unseren Gästen Spaß zu haben und ins Gespräch zu kommen“, so Gemeinschaftspastor Stefan Greiner, der zusammen mit vielen Ehrenamtlichen den Kurs leitet (Anmeldung per E-Mail an stefan.greiner@lkg-treuchtlingen.de).

