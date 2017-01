Rabiater Heimbewohner

TREUCHTLINGEN - Am Donnerstagnachmittag sollte ein 29-jähriger Bewohner eines Treuchtlinger Pflegeheimes in eine Fachklinik verlegt werden.

Symbolbild © pixabay



Als ihm die beiden diensthabenden Pflegekräfte für seinen dortigen Aufenthalt kein Bargeld geben wollten, beschimpfte er die beiden Frauen lautstark und drohte damit, sie zu schlagen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Nötigung eingeleitet.

Polizei sucht Unfallzeugen

TREUCHTLINGEN – Für einen Kleinunfall mit Unfallflucht sucht die Treuchtlinger Polizei Augenzeugen. Am vergangenen Montagmorgen gegen 7.45 Uhr war eine 78-jährige Autofahrerin bei glatter Straße langsam in der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Spardabank wurde sie von einem Auto überholt, das ihr Fahrzeug streifte und dabei den Spiegel abriss. Der Überholer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach Angaben der Seniorin handelte es sich um einen hellen Pkw. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Treuchtlinger Polizei unter Telefon 09142/9644-0 in Verbindung zu setzen.

Schwarzfahrer im Klo

TREUCHTLINGEN – Gegen zwei 19 und 21 Jahre alte Männer aus dem westlichen Landkreis wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Beförderungserschleichung“ eingeleitet. Die beiden jungen Männer waren am vergangenen Montagvormittag in Georgensgmünd in den Regionalexpress in Richtung Augsburg eingestiegen und hatten sich, als die Zugbegleiterin die Fahrausweise kontrollieren wollte, in die Zugtoilette eingesperrt und so versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Die zu Hilfe gerufene Polizei stellte am Treuchtlinger Bahnhof die Personalien der beiden Schwarzfahrer fest und übergaben sie der Zugbegleiterin.

pm - Treuchtlinger Kurier