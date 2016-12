Radler prallte gegen Auto

Zudem: "Bogenparcours demoliert" - "Betrunkener Autofahrer" - "Geld aus Kasten geklaut" - 18.12.2016 14:11 Uhr

MÖHREN - Am Freitagmorgen wollte ein 29-jähriger Autofahrer in Möhren mit seinem Auto in seine Garage einfahren und musste hierzu etwas ausholen. Gleichzeitig wollte ein 56-jähriger Radfahrer den Pkw gerade rechts überholen.

Symbolbild Foto: Pixabay



Er prallte gegen den Wagen und stürzte. Glücklicherweise trug der Radler einen Helm, so dass ihm schwerere Verletzungen erspart blieben. Dennoch musste er ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Bogenparcours demoliert

TREUCHTLINGEN – Bislang Unbekannte rissen in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstagfrüh und Freitagfrüh auf dem Treuchtlinger Bogenparcours von zwei Tierattrappen die Köpfe und Gliedmaßen ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09142/96440.

Betrunkener Autofahrer

TREUCHTLINGEN – Ein 48-jähriger Autofahrer fiel am Samstag auf der B 2 bei einer Verkehrskontrolle der Polizei mit fast zwei Promille Alkohol im Blut auf. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Geld aus Kasten geklaut

TREUCHTLINGEN – Aus einem Briefkasten in der Ansbacher Straße fischte am vergangenen Samstag ein bislang Unbekannter einen 20-Euro-Schein. Der Briefkasten befindet sich an einer Hauswand. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 09142/96440 entgegen.

