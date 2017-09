Raser, Randalierer und ein verräterischer Schaden

Unfallflucht, Sachbeschädigung und ein Verkehrsrowdy in Treuchtlingen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Polizei hatte es gegen Ende der Woche mit Unfallflucht, Sachbeschädigung, einem Blechschaden und einem Verkehrsrowdy zu tun.

Rasend im Überholverbot

Am Donnerstag, 21. September, gegen 19.50 Uhr stoppte die Polizei auf der B2 bei Treuchtlingen einen 45-jährigen Lastwagenfahrer, der mit seinem 40-Tonner das Überholverbot missachtet hatte. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Berufskraftfahrer mit fast Tempo 90 statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen war. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

Verräterischer Schaden

Bereits am vergangenen Mittwochabend, 20. September, rief eine 47-jährige Autofahrerin aus dem Donau-Ries die Treuchtlinger Polizei, weil ihr Wagen, den sie tagsüber auf dem Parkdeck in der Alten Burgstraße abgestellt hatte, angefahren worden war. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Am Unfallort stand auch ein weiteres Auto mit passenden Schäden, gegen dessen Halterin die Polizei nun ermittelt.

Vorfahrt genommen

Ein Unfall mit rund 3000 Euro Schaden hat sich am Donnerstag, 21. September, gegen 16.30 Uhr in der Treuchtlinger Hauptstraße ereignet. Ein 65-Jähriger war von der Fischergasse in die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße eingebogen und dabei mit seinem Auto gegen das Fahrzeug eines 81-jährigen Treuchtlingers gestoßen, der am Zebrastreifen halten musste. Verletzt wurde niemand.

Spiegel beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstag, 21. September, zwischen 6.30 und 17 Uhr den linken Außenspiegel eines gegenüber dem Treuchtlinger Bahnhof geparkten Autos demoliert. Schaden: etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

