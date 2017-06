Rehbock gegen Motorrad bei Windischhausen

TREUCHTLINGEN - Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Roth hatte am Dienstagabend großes Glück im Unglück. Auf der „wildträchtigen“ Staatsstraße 2216 bei Windischhausen sprang ihm ein Rehbock vor seine Harley-Davidson.

Einen Zusammenstoß konnte der Fahrer trotz Vollbremsung nicht mehr vermeiden. Beim heftigen Aufprall wurde der Rehbock getötet. Auch der Kradfahrer stürzte auf die Straße, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Am schweren Kraftrad entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zulassung vorgetäuscht

TREUCHTLINGEN – Wegen Kennzeichenmissbrauchs muss sich ein 44-jähriger Treuchtlinger demnächst verantworten. Er hatte an seinem nicht zugelassenen Auto, das er auf der Straße parkte, selbst Zulassungssiegel angebracht, um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Dies fiel allerdings einer Treuchtlinger Polizeistreife auf. Die Folge ist nun eine Anzeige.

Motorradfahrer angerempelt

TREUCHTLINGEN – In der Alten Burgstraße warf ein 87-jähriger Treuchtlinger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto beim Zurücksetzen einen Motorradfahrer um. Der Senior hatte nicht bemerkt, dass hinter ihm ein Motorradfahrer angehalten hatte. Der Wagen stieß leicht gegen das Motorrad, so dass der Kradfahrer, ein 47-jähriger Treuchtlinger, umkippte. Der Biker wurde bei dem Sturz nicht verletzt. Am Motorrad entstand auch nur geringer Sachschaden.

Unfallflucht

TREUCHTLINGEN – Im Treuchtlinger „Bahnhofstunnel“ stießen am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr zwei Autos im Begegnungsverkehr mit ihren Spiegeln zusammen. Während eine Beteiligte, die in Richtung Marienkirche unterwegs gewesen war, an der Unfallstelle anhielt und wartete, fuhr der andere Wagen einfach weiter und kehrte auch nicht mehr an die Unfallstelle zurück. Der Wagen der Fahrerin wurde bei dem „Spiegelklatscher“ für etwa 400 Euro beschädigt. Sie zeigte den Unfall bei der Polizei an. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel. 09142/9644-0, falls der Unfall, beobachtet wurde.

