Reisezentrum im Treuchtlinger Bahnhof öffnet wieder

Ab Montag, 6. Februar gibt es wieder einen "Fahrkartenschalter" - vor 45 Minuten

TREUCHTLINGEN - Seit rund einem Jahr gibt es am Treuchtlinger Bahnhof bekanntlich keinen Fahrkartenschalter mehr, nachdem die Bahn Agentur Franken ihren Service wegen Personalmangels eingestellt hatte.

Öffnet wieder am Montag, 6. Februar. © Hubert Stanka



Öffnet wieder am Montag, 6. Februar. Foto: Hubert Stanka



Nach vielen Protesten lenkte die Bahn AG schließlich ein und versprach im vergangenen Oktober, den Kiosk im Bahnhof zu einem „Servicestore“ aufzurüsten. Eigentlich sollte dieses neue Angebot, das eine Mischung aus Kiosk, Bistro und Fahrkartenverkauf darstellt, bereits in Betrieb sein. Nun verzögert sich die Eröffnung aber aus nicht näher bekannten Gründen.

Allerdings müssen die Bahnkunden bis dahin nicht auf einen Fahrkartenverkauf verzichten. Wie Plakate bereits ankündigen, öffnet am Montag, 6. Februar, wieder ein „Fahrkartenschalter“ in den Räumen der ehemaligen Bahn Agentur Franken. Treuchtlingens Bürgermeister Werner Baum erklärte unserer Zeitung dazu, dass er sich nachdrücklich dafür eingesetzt habe, dass es wieder einen Fahrkartenservice am Treuchtlinger Bahnhof gibt.

Auch die Vertriebsabteilung bei der Bahn AG sieht die Notwendigkeit einer solchen Verkaufsstelle mittlerweile. Künftig soll der „Schalter“ an fünf Tagen pro Woche besetzt sein, und zwar von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 11.30 Uhr und von 12.15 Uhr bis 16.45 Uhr. Neben Fahrkarten können Kunden dort dann auch wieder die „Ameropa“-Bahnreisen buchen. Die Öffnung des ehemaligen Reisezentrums ist jedoch als nur vorübergehend anzusehen.

Sie wird solange aufrecht erhalten, bis es den geplanten „Servicestore“ gibt, der nach wie vor eingerichtet werden soll. Wann genau, ist derzeit aber unklar.

Hubert Stanka - Treuchtlinger Kurier