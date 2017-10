Rekruten schworen in Treuchtlingen die Treue

Gelöbnis und Vereidigung der 7. Kompanie des Rother Ausbildungsbataillons - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - 234 Rekruten der 7. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbataillons aus der Rother Otto-Lilienthal-Kaserne haben am Dienstag in Treuchtlingen ihr Gelöbnis beziehungsweise ihren Eid auf das Grundgesetz geleistet. Brigadegeneral Markus Kurczyk betonte dabei das Selbstverständnis der Bundeswehr als Armee für Frieden, Freiheit und die Würde aller Menschen – nicht nur in Deutschland.

Volle Ränge, aber kein Fußball auf dem Grün: Das Publikumsinteresse war groß, als auf der Sportanlage am Treuchtlinger Brühl fast auf den Tag genau sieben Jahre nach dem letzten Gelöbnis wieder Rekruten der Bundeswehr ihren Diensteid leisteten. © Patrick Shaw



Auf dem Sportgelände am Brühl gelobten 75 freiwillig Wehrdienstleis­tende und schworen 159 Zeitsoldaten und Offiziersanwärter vor gut 500 Angehörigen, Freunden und Besuchern, „der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“. Fast genau vor sieben Jahren war die Bundeswehr zuletzt mit einem Gelöbnis zu Gast in der Altmühlstadt – damals noch mit den letzten Wehrpflichtigen und einem deutlich größeren Luftwaffenstandort in Roth.

Darauf wies auch Bürgermeister Werner Baum als Gastgeber hin und würdigte die Bundeswehr als „erste deutsche Armee, in der Freiheit, Menschenwürde, Recht und Demokratie mit dem militärischen Auftrag in Einklang stehen“. Befehl und Gehorsam seien in ihr „an Gesetz und Gewissen gebunden“, über Auslandseinsätze bestimme weder Generalität noch Regierung, sondern der Bundestag. Die angetretenen Rekruten stünden somit „für ein menschliches Deutschland und dessen menschliches Militär“.

Kommandeur des im rheinland-pfälzischen Germersheim beheimateten Luftwaffenausbildungsbataillons ist Oberstleutnant Martin Hess. Er begrüßte die Rekruten in der im Wortsinn „verschworenen Gemeinschaft der Soldaten“ mit den Bürgern als Dienstherr. Bis aus Flensburg im hohen Norden kämen die jungen Männer und Frauen, die in den nächs­ten ein bis zwölf Jahren ihren Dienst in der Luftwaffe absolvieren werden – in ebenfalls über ganz Deutschland verstreuten Stammeinheiten oder zunächst an der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck.

Durchaus politisch wurde Brigadegeneral Markus Kurczyk in seiner Gelöbnisrede. Er erteilte Nationalismus und „Pseudo-Patriotismus“ eine klare Absage, ohne dabei den ethisch-moralisch begründbaren Stolz auf ein freies, demokratisches und weltoffenes Deutschland in Frage zu stellen. Das öffentliche Gelöbnis der Rekruten sei Ausdruck der „festen Verankerung der Bundeswehr in der Region und der Gesellschaft“. Wer durch seinen freiwilligen Dienst „der Gesellschaft, aus der er kommt, die Hand ausstreckt, darf erwarten, dass sie auch ergriffen wird“, so der General.

Mit Nationalhymne, Bayernhymne, „Frankenlied“ und „Fliegermarsch“ begleitete das Heeresmusikkorps aus Ulm das feierliche Gelöbnis, dem sich ein Empfang in der Stadthalle samt Eintrag ins Erinnerungsbuch des Ausbildungsbataillons anschloss.

