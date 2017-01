Rollator geklaut

TREUCHTLINGEN - Unbekannte haben am Sonntag zwischen 3 und 16 Uhr einen in der Weißenburger Straße abgestellten Rollator gestohlen.

Symbolbild Foto: pixabay



Die 81-jährige Besitzerin hatte die Gehhilfe zwischen Gehweg und Haustreppe abgestellt, da sie ihn nicht nach oben transportieren konnte. Die Verwandten, die dies normalerweise übernehmen, hatten das Gefährt an diesem Tag vergessen. Der verschwundene Rollator hat einen Wert von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Rasendes Taxi

DIETFURT – Ziemlich eilig hatte es ein 40-jähriger Taxifahrer, dessen Geschwindigkeit die Treuchtlinger Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr auf der B 2 in Dietfurt mit dem Lasermessgerät kontrolliert hat. Der Nürnberger, der mit Fahrgästen in Richtung Süden unterwegs war, fuhr innerorts mit Tempo 89 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Den Mann, der keine Angaben über die Gründe seiner rasanten Fahrweise machte, erwarten nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

Lastwagen „geblitzt“

TREUCHTLINGEN – Bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf der B 2 hat die Polizei am Montag zwischen 14 und 15 Uhr zwei Raser gestoppt. Die beiden 43 und 47 Jahre alten Berufskraftfahrer waren mit ihren 40-Tonnern jeweils mit Tempo 90 statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde unterwegs. Beide wohnen nicht in Deutschland, weshalb sie Sicherheitsleistungen hinterlegen mussten.

Motorhaube zerkratzt

TREUCHTLINGEN – Am Samstag zwischen 17.30 und 18 Uhr hat ein Unbekannter die Motorhaube eines auf dem E-Center-Parkplatz in der Nürnberger Straße geparkten Autos verkratzt. Der Täter verwendete dazu einen spitzen Gegenstand. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

