Das Geheimrezept für eine gelungene Faschings-Fete ist qualitativ gute Musik, eine actionreiche Ansprache des Publikums und die Möglichkeit zum ungehemmten Abtanzen auf die Gassenhauer der Rock- und Pop-Musik. Die Gruppe Aeroplane aus Hersbruck beherrscht all das perfekt. Die Cover-Band peitschte bei der Rosenmontags-Party vom ersten Takt an die vielen Hundert Besucher in der Stadthalle auf die Tanzfläche. Genau so geht‘s! © Hubert Stanka