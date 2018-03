„Frankonia“ Anette Pappler aus Pappenheim und die Füssener Landtagsabgeordnete Ilona Deckwerth in Höchstform: Bei ihrem traditionellen Starkbierfest in Auernheim konnte (oder musste) die Treuchtlinger SPD selbst am Abend vor dem mit Hoffen und Bangen erwarteten GroKo-Votum noch über sich selbst lachen. Die gebürtige Möhrenerin Deckwerth stahl dabei der routinierten „Frankonia“ fast die Show. Mit Texten von Starkbierredenschreiber Peter Salisch nahm Pappler zusammen mit Ortsvereinschef Stefan Fischer vor rund 70 gut gelaunten Besuchern die große und kleine Politik auf die Schippe. Den lautesten Applaus aber erntete die 57-jährige „Heimkehrerin“ aus Füssen, die das diesjährige Bierfest mit ihrem augenzwinkernden Blick auf das Dasein als Hinterbänklerin im Maximilianeum auch inhaltlich richtig „stark“ machte. © Patrick Shaw