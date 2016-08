Rückblick auf die Treuchtlinger Matineen-Reihe

TREUCHTLINGEN - In der gerade ausgelaufenen Matineen-Reihe in der Treuchtlinger Lambertuskirche waren in diesem Jahr nicht weniger als zwölf Veranstaltungen geboten. Die Reihe wurde ihrem Ruf als Forum für Alte Musik einmal mehr gerecht. Mit Leben erfüllt wurden Werke aus dem Barock und dem Frühbarock.

Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit Jessica Hartlieb waren gleich zu Beginn der Reihe sicher ein außergewöhnlicher Höhepunkt. © Archiv



Das Schaffen von Antonio Vivaldi stand in diesem Jahr im Vordergrund. Die überfüllte Lambertuskirche erlebte am 16. Mai einen Besucherrekord, als Jessica Hartlieb vom Staatstheater Nürnberg zusammen mit ihrem Hartlieb-Consort „Die vier Jahreszeiten“ für Violine und Orches­ter mit ihrem temperamentvollen, beeindruckenden Spiel interpretierte.

Ruhig wirkten dagegen die „Salve Regina“-Vertonungen für Alt und Doppelorchester am 19. Juni. Heike Kohler aus Weißenburg setzte hier ein Glanzlicht. Schwierig war es, die beiden Orchester in dem kleinen Altarraum unterzubringen.

Virtuos klangen die beiden Motetten, die Annette Sailer aus Dillingen am 26. Juni sang. Beide Werke endeten in einem anspruchsvollen Alleluja, das der Sopranistin besonders gut gelang.

Reine Instrumentalmusik boten die Matineen am 5. Juni sowie am 3. und 24. Juli. Unter dem Thema „Das barocke Oboen-Konzert“ präsentierte die souveräne Nürnberger Oboistin Birgit Heller-Meisenburg Konzerte von Antonio Lotti, Giovanni Benedetto Platti und Johann Sebastian Bach auf Oboe und Oboe d’amore. Sopranflöten-Konzerte von John Bas­ton, William Babell und Robert Woodcock konnte man unter dem Thema „Das barocke Blockflöten-Konzert“ von Sabine Neumeyer (München/Treuchtlingen) hören. Erneut bewies sie sich als virtuose Blockflötistin. Die Hauptlast der Matinee am 24. Juli trug der Eichstätter Rudolf Pscherer am Cembalo. Er gab Bachs Tripel-Konzert zum Besten und davor Präludium und Fuge in a-moll, das dem Werk zugrunde lag. Weitere Solisten waren seine Tochter Ann Kristina (Querflöte), und Roman Strößner (Violine). Es begleitete jeweils das Lambertus Consort in wechselnder Besetzung.

Zwischenstopp in Ellingen

Ein Großteil der Musiker und viele Matineen-Besucher trafen sich beim Ellinger Schlosskonzert am 10. Juli zu einem reinen Bach-Programm. Jessica Hartlieb spielte Bachs Violin-Konzerte in a-moll und E-Dur, und die Nürnbergerin Renate Kaschmieder sang die Alt-Kantaten „Gott soll allein mein Herze haben“ sowie „Geist und Seele wird verwirret“. Den virtuosen Orgel-Part übernahm Tobias Hartlieb. Treuchtlingens „Ur-Kantor“, Kirchenmusikdirektor Helmut Scheller, wirkte am Cembalo.

Das Werk des frühbarocken, in Nürnberg geborenen Meisters Johann Philipp Krieger liegt Organisator Horst Bendinger in den letzten Jahren besonders am Herzen. So waren am 29. Mai geistliche Konzerte für Sopran und Instrumente mit Magdalena Dijkstra aus Ingolstadt und am 12. Juni geistliche Konzerte für Bass und Instrumente mit Markus Simon aus Langenzenn zu hören. Mit dem gesungenen „C“ stellte Markus Simon einen neuen „Lambertus-Rekord“ auf, diesmal in der Tiefe.

Ein reines Telemann-Programm hatte die Ingolstädterin Ursula Maxhofer-Schiele (Mezzosopran) am 22. Mai im Gepäck, darunter die selten zu hörende Messe in h-moll für Mezzosopran und Streicher. Musik von Händel erklang am 31. Juli. Unter der Überschrift „Matinee für Sopran, Trompete und Orgel“ sang Silke Mändl aus Cadolzburg Händel-Arien, und der Ansbacher Johannes Stürmer spielte die Suite in D-Dur für Trompete und Orgel aus der Wassermusik.

Zum Abschluss der Matineen-Reihe wurden in St. Lambertus Stücke von Telemann, Fasch, Boismortier und Galliard für Fagott und Cembalo zu Gehör gebracht. Es spielten Jörg Partzsch (Fagott) und Horst Bendinger (Cembalo). © Hubert Stanka



Die Matineen-Reihe klang ruhig, aber trotzdem musikalisch interessant aus. Virtuose Violin-Sonaten des spätbarocken Opern-Komponisten Johann Adolf Hasse bot Birgit Trunk aus Zirndorf am 7. August an. Mit Werken für Fagott und Cembalo von Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch und anderen beendete Jörg Partzsch aus Paderborn die diesjährige musikalischen Sommerveranstaltungen. Horst Bendinger begleitete jeweils auf dem Cembalo.

Zum Jahresausklang gibt es in St. Lambertus nochmals einen klanglichen Leckerbissen: Beim Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag werden Vertonungen des „Ave Maria“, des englischen Grußes, von Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein und Matthias Weckmann gegenübergestellt. Der Münchner Harald Thum (Tenor) übernimmt dabei die Rolle des Engels, Andrea Wurzer aus Nürnberg (Sopran) die der Maria. Der Münchner Bernhard Warritschlager (Violine) spielt aus Bibers Rosenkranzsonaten „Die Verkündigung“. Es begleitet das Lambertus Consort unter der Leitung von Horst Bendinger.

