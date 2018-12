Sanierung der Treuchtlinger Stadtmitte geht weiter

TREUCHTLINGEN - Bei ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des Treuchtlinger Stadtrats über die im nächsten Jahr anstehenden Baumaßnahmen gesprochen.

Hinter dem Kopfsteinpflaster in der Kirchenstraße beginnt die Uhlengasse. Die kurze Stichstraße soll aus Mitteln der Städtebauförderung neugestaltet und aufgewertet werden. © Benjamin Huck



Über die Städtebauförderung fließen jedes Jahr mittlere sechsstellige Euro-Beträge als staatliche Zuschüsse nach Treuchtlingen. Für die Zuteilung muss die Kommune ein Jahresprogramm aufstellen, das der Stadtrat nun für 2019 einstimmig beschlossen hat. Schwerpunkt ist nochmals die Umgestaltung der Stadtmitte, für deren Abschluss förderfähige Kosten in Höhe von insgesamt 661.000 Euro vorgesehen sind.

Neben den Bauarbeiten sind darin die Fachberatung, das Erstellen einer Gestaltungsfibel sowie eine Studie zur Innenstadtentwicklung enthalten. Für 2020 plant die Stadt dann, mittels der Städtebauförderung die „Neugestaltung und Aufwertung der Uhlengasse als einzig fast vollständig erhaltene Altstadtstraße“ in Angriff zu nehmen.

Baumarkt kann kommen

Für die Ansiedlung des geplanten Baudi-Baumarkts in der leerstehenden Produktionshalle der ehemaligen Maschinenbaufirma Knoll und Langohr in der Elkan-Naumburg-Straße (wir berichteten mehrfach) hat der Stadtrat die nötigen Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans abgesegnet. Sowohl das Gremium als auch Bauamtsleiter Jürgen Herbst sahen „das Vorhaben weiterhin als unkritisch“.

Auch das im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung geforderte Lärmgutachten sollte laut Bauningenieur Reinhard Vulpius aus Pleinfeld keine Schwiergkeiten bereiten, da die benachbarte Asylunterkunft ohnehin nur den geringeren Schutz eines „Wohnens im Gewerbegebiet“ genieße. Für den Lieferverkehr gilt eine Sperrzeit zwischen 22 und 6 Uhr. Ansonsten kamen von den 31 im Verfahren angehörten Behörden und Organisationen keine gravierenden Einwände. Die Umwidmung des Gewerbe- in ein Sondergebiet sowie den damit verbundenen Bebauungsplan billigte der Stadtrat einstimmig.

„Notkommandanten“ bestätigt

Da die Freiwillige Feuerwehr in Grönhart vor dem Auslaufen der Amtszeit ihrer Kommandanten Robert Krauß und Julian Renner keine Neuwahlen mehr ansetzen kann, soll das aktuelle Führungsduo noch für weitere drei Monate als „Notkommandanten“ im Amt bleiben. Darüber informierte die Stadtverwaltung den Stadtrat in dessen jüngster Sitzung. Einwände dagegen gab es nicht.

Außerdem stehen nun die Sitzungstermine des Stadtrats für den Jahresanfang fest. Am Donnerstag, 17. Januar, um 18 Uhr trifft sich der Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss im Rathaus. Die Stadtratssitzung für den Monat findet ausnahmsweise an einem Mittwoch, dem 23. Januar, um 18 Uhr ebenfalls im Sitzungssaal im Rathaus statt.

Im Frühjahr laden Bürgermeister, Ortssprecher und Stadtverwaltung auch wieder zu den Bürgerversammlungen ein, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr: Montag, 11. März, Gasthaus „Frankenhöhe“ in Haag. Dienstag, 12. März, Schützenhaus Bubenheim. Montag, 18. März, Landmetzgerei Geißelmeier in Wettelsheim. Mittwoch, 20. März, Schützenhaus Möhren. Montag, 25. März, Gasthaus „Zur Post“ in Dietfurt. Dienstag, 26. März, Schreinerei Hüttinger in Grönhart. Mittwoch, 27. März, Schützenhaus Gundelsheim.

Im April geht es dann in folgenden Dörfern weiter: Montag, 1. April, Breits Brotzeitstub’n in Schambach. Mittwoch, 3. April, Gasthaus „Zum Karlsgraben“ in Graben. Montag, 8. April, Gasthaus Weberndorfer in Auernheim. Dienstag, 9. April, Gasthaus „Zum Goldenen Stern“ in Windischhausen. Am Dienstag, 16. April, gibt es in der Treuchtlinger Stadthalle die zentrale Bürgerversammlung für die Kernstadt.

