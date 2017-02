Säugling ist nach Unfall nahe Treuchtlingen wohlauf

TREUCHTLINGEN - Rund 8000 Euro Schaden sind am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2216 kurz vor Schambach entstanden.

Auf rund 8000 Euro schätzt die Treuchtlinger Polizei den entstandenen Schaden. © PI



Eine Autofahrerin musste dort verkehrsbedingt bremsen, da vor ihr ein Fahrzeug in einen Feldweg einbog. Ein dahinter fahrender 62-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision wurden beide Wagen erheblich beschädigt. Einen auf dem Rücksitz des ersten Autos in einer Babyschale gesicherten Säugling brachte der Rettungsdienst sicherheitshalber zur Untersuchung in eine Kinderklinik. Das Baby ist aber laut Polizei wohlauf.

Bauwagen niedergebrannt

TREUCHTLINGEN – In einem Steinbruch zwischen Gundelsheim und Weilheim ist am Dienstag ein Bauwagen ausgebrannt. Ein Lastwagenfahrer bemerkte gegen 13.15 Uhr den Rauch. Der Bauwagen, der für die Steinbrucharbeiter als Aufenthaltsraum diente und in dem diverse Büromöbel standen, brannte vollständig nieder. Schaden: rund 2500 Euro. Da der Wagen zuletzt nicht genutzt wurde, schließt die Polizei eine Selbstentzündung aus und vermutet Brandstiftung als Ursache. Hinweise auf den oder die möglichen Täter nimmt die Inspektion Treuchtlingen unter Telefon 09142/96440 entgegen.

Getankt und getürmt

TREUCHTLINGEN – Am vorvergangenen Dienstag gegen 20 Uhr und am Freitag um etwa 17 Uhr haben zwei Unbekannte an einer Treuchtlinger Tankstelle ihre Fahrzeuge einmal mit 66 Litern V-Power-Diesel für rund 90 Euro und einmal mit 60 Litern Diesel für zirka 70 Euro betankt und sind anschließend weitergefahren, ohne zu bezahlen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Tankbetrugs.

