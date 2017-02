Sauschießen in Markt Berolzheim

Im überfüllten Schützenhaus waren Andrea Bresa und Bernhard Spießl am treffsichersten - vor 51 Minuten

MARKT BEROLZHEIM - Der Saal des Schützenhauses in Markt Berolzheim platzte bei der Preisverleihung des traditionellen Sauschießens aus allen Nähten. Längst ist der gauübergreifende Wettbewerb um Fleisch und Wurst zu einem Klassiker in der Altmühlregion geworden.

Die jeweils drei Besten an Luftpistole und -gewehr mit zweitem Schützenmeister Leander Weißlein (rechts). Foto: Laux



Mehr als 20 Vereine aus den Schützengauen Weißenburg und Hesselberg waren mit Abordnungen vertreten. Dazu kamen einige Ortsvereine. So zählten die Veranstalter 232 Teilnehmer an den Luftgewehren und -pistolen. Als erste und zweite Preise gab es in jeder Disziplin Schweineschenkel. Aber auch die weiter hinten Platzierten erhielten Schweineteile in Form von Wurst und Fleischportionen.

Die Spitzenplätze bei der Meistbeteiligung belegten die SRK Markt Berolzheim mit 34 und der Posaunenchor Markt Berolzheim mit 24 Gästen. Beachtliche 15 Starter entsandte der SV Edelweiß Möhren. Die Preise verlieh Markt Berolzheims zweiter Schützenmeister Leander Weißlein.

Luftgewehr: 1. Andrea Bresa, Edelweiß Möhren (2,0-Teiler); 2. Maren Meyer, SV Trommetsheim (4,4); 3. Bianca Heck, SV Hechlingen (7,0).

Luftpistole: 1. Bernhard Spießl, Winterlust Weißenburg (39,0); 2. Lukas Winter, SG Markt Berolzheim (53,7); 3. Roland Lehner, SG Markt Berolzheim (57,2).

pm