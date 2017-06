Schambach feiert sein Gemeinschaftswerk

Einweihung Feuerwehrhaus und Abschluss der Sanierung des Gemeinschaftshauses "Alte Schule" - vor 1 Stunde

SCHAMBACH - Was eine Dorfgemeinschaft schaffen kann, wenn sie gemeinsam anpackt, das bewiesen in den vergangenen beiden Jahren die Schambacher mit dem Neubau des Feuerwehrhauses und der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses „Alte Schule“. Am Samstag (24. Juni 2017) wird nun das Gemeinschaftswerk offiziell eingeweiht.

Das neue Schambacher Feuerwehrhaus. Foto: Hubert Stanka



Die Alte Schule in Schambach ist seit Jahrzehnten ein wichtiger, zentraler Punkt im Dorfleben. Schon immer war das Anwesen in öffentlicher Nutzung. Ursprünglich hatte dort einmal das Pfarrhaus mit Stadel und Stallung gestanden, als es noch einen eigenen Pfarrer für das Dorf gab. Das ist allerdings schon lange her. Genaueres zur Geschichte des Hauses wird Hermann Triebel bei der Einweihung am Samstag erklären. Im Jahr 1860 war jedenfalls die damals dort stehende Pfarrscheune abgerissen und anstelle dessen die Schule errichtet worden. Bis 1964 – also über 100 Jahre lang – lernten hier die Schambacher Kinder das ABC und Einmaleins. Dann wurde ein paar Straßen weiter eine neue Schule gebaut, die bis heute ihren Dienst versieht.

Seither hat die Alte Schule eine ziemlich bewegte Geschichte, war aber nie verlassen, sondern immer in öffentlicher Nutzung. Sogar eine Bücherei gab es dort einmal. Sie war Gemeindekanzlei – bis Schambach 1972 nach Treuchtlingen eingemeindet wurde. Später war hier bis 2002 eine kleine Sparkassenfiliale untergebracht. Danach war die Alte Schule „nur“ noch Dorfgemeinschaftshaus – und bot seit Langem auch bescheidenen Platz für die Feuerwehr in Form einer eingebauten Garage.

In der Zeit, als es in Schambach keine Wirtschaft gab, war die Alte Schule sehr wichtig für den Zusammenhalt im Dorf. Und insbesondere die Kirchengemeinde nutzte und nutzt das Haus intensiv. Mini-Gottesdienste, Präparandenunterricht, Posaunenchor, Seniorennachmittage – ohne die Alte Schule wären das kirchliche Leben und der Erhalt der ein oder anderen Gruppe schwierig gewesen, da es ja in Schambach kein Pfarrhaus gibt. Auch die Landfrauen, der Gesangverein und die Waldlust sowie die Jugend finden hier Platz.

Es lag also auf der Hand, die Alte Schule für das Dorf dauerhaft zu erhalten. Da die Unterbringung der Feuerwehr auch alles andere als zeitgemäß war und die Feuerwehrspinde die Gänge verstellten, war es eine Frage der Zeit, wann das Projekt angegangen werden musste. Hermann Triebel hatte in seiner Funktion als Verantwortlicher für städtische Liegenschaften in seiner Dienstzeit im Treuchtlinger Rathaus alles von langer Hand vorbereitet.

In der Alten Schule erhält das ganze Dorf Einlass. Foto: Hubert Stanka



Als dann aber das „Pfefferlein-Anwesen“ auf der Rückseite der Alten Schule zum Verkauf anstand, war die Zeit zum Handeln gekommen. Jetzt konnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite der Feuerwehr eine zeitgemäße und zukunftssichere Unterkunft errichten, auf der anderen auch das Dorfgemeinschaftshaus neu strukturieren und auf einen modernen Level bringen.

Die Stadt kaufte das Pfefferlein-Anwesen, die Feuerwehr riss die alten Gebäude samt ihrer maroden Bausubstanz in Eigenleistung ab und errichtete dafür ihre neue Bleibe samt Schulungsraum im Obergeschoss. Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes wurden viele Synergien genutzt. Heizung und Toiletten in der Alten Schule sind nun auch für die Floriansjünger da.

Derweil wurde die Alte Schule bestandsorientiert saniert. Vieles, was noch gebrauchstüchtig war, wurde erhalten. „Wir haben alles so günstig wie möglich gemacht“, so Hermann Triebel. Dem Vorhaben kam dabei zugute, dass in den 90er Jahren bereits einiges ertüchtigt worden war. Die Fenster waren deshalb noch in Ordnung, die Küche ebenfalls, sie zog um und wurde erweitert. Die Einrichtung war größtenteils bereits vorhanden. Komplett neu sind allerdings die Toiletten, das Treppenhaus samt behindertengerechtem Eingang, der Außenputz und das Dach. Dass die Schambacher bei den Arbeiten ordentlich Hand mit anlegten, war für sie selbstverständlich. Es gab seitens der Stadt einen deutlichen Sparzwang, und Eigenleistung im Dorf war abgemachte Sache.

In zwei Jahren Bauzeit kamen rund 5000 ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammen. Im Haus gibt es keine Fliese, die nicht in ehrenamtlicher Arbeit verlegt worden ist. Als handwerkliche Triebfedern erwiesen sich dabei Alexander Felleiter, Herbert Süß und Jochen Kern. Aber sie seien hier nur stellvertretend für den gesamten Arbeitseifer der Schambacher genannt.

„Das gemeinsame Schaffen hat die Dorfgemeinschaft ein ganzes Stück zusammengeschweißt“, so Ortssprecher Josef Ferschl und Hermann Triebel im Pressegespräch. Am Ende sind mit dem Werk alle zufrieden. Die Alte Schule kann wesentlich besser genutzt werden als vorher, und die Feuerwehr ist zeitgemäß untergebracht.

Die Stadt kostete die Sanierung der Alten Schule rund 275.000 Euro. Das neue Feuerwehrhaus schlug mit 253.000 Euro zu Buche.

Das Gemeinschaftswerk wird nun am Samstag ab 13 Uhr gefeiert. Neben Grußworten und der Segnung durch Pfarrer Gagesch wird die Chronik vorgetragen. Die Veranstaltung wird musikalisch von Gesangverein und Posaunenchor umrahmt. Es folgt ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen bis in den Abend hinein. Dann wird der Grill angeworfen, und es gibt „feurige Unterhaltung“. Nachmittags ist für die Kinder eine Spielstraße der Feuerwehr aufgebaut.

