Schambach feierte sein Gemeinschaftswerk

SCHAMBACH - Einen "großen Bahnhof" erhielt am Samstag (24.6.) das "Gemeinschaftsprojekt Alte Schule und Feuerwehrhaus", mit dem die Schambacher nach rund 6000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden den Neubau sowie die Sanierung ihres zentralen Punktes im Dorf feierten.

Die Feuerwehrfahne symbolisiert viel Geschichte und Gemeinsinn. Sie zog bei der Segnung ins Haus ein. © Hubert Stanka



Von einem „einmaligen Tag für Schambach“ und einem „neuen Abschnitt für die Feuerwehr und das Dorf“ sprach Ortssprecher Josef Ferschl. Und er zog „den Hut“ vor den vielen Helfern, die nicht nur Hilfsarbeiten leisteten, sondern mit großem Fachwissen mauerten, verputzten sowie Elektrik und Fliesen verlegten. Und natürlich vergaß er auch das „Brotzeitteam“ nicht. Das Engagement einiger Handwerker hob er besonders hervor. Und er dankte auch Hermann Triebel für die Vorbereitung von langer Hand.

Die Alte Schule und das Feuerwehrhaus seien nicht unnötig, sondern unverzichtbare Infrastruktur für das Dorf, so Ferschl. Eine funktionale und zweckmäßig ausgestattete Feuerwehr sei wichtig. Durch die vielen Arbeitsstunden seien die Baukosten reduziert worden. „So wird Gemeinwesen gelebt“, so Ferschl. Er verwies dabei auch auf den Nutzen für nachkommende Generationen.

Feuerwehr-Vorsitzender Alexander Felleiter hatte zu all dem Lob auch kritische Töne. So kritisierte er, dass es im Vorfeld auch Neid gegeben habe. Und es hätten Kosten gespart werden können, wenn die Fachplaner sich besser abgestimmt hätten. Er lobte in diesem Zusammenhang viele Firmen, die das Dorf mit Material und Maschinen unterstützt haben. Und er dankte auch Architektin Michaela Bittner – auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei.

Pfarrer Günther Gagesch widmete sich bei der Segnung der Feuerwehrfahne, die symbolisch in das neue Haus einzog, und deren jahrzehntelanger Geschichte. Sie würde sagen „gut habt ihr‘s gemacht“. Auch Gagesch betonte die tragende Rolle der Feuerwehr im Dorf. In dem Haus finde sich nicht nur Platz, um Geräte unterzustellen. Mit einem Augenzwinkern und einem Hinweis auf 500 Jahre Reformation segnete Gagesch das neue Haus mit einem grünen Wedel und Wasser – das habe er sich von seinem katholischen Amtsbruder in Treuchtlingen abgeschaut.

Landratsstellvertreter Robert Westphal dankte der Stadt Treuchtlingen für die Unterstützung der Schambacher Wehr. Er unterstrich die Rolle der Wehren in den Dörfern, die Träger des Dorflebens schlechthin seien. Deshalb sei eine Feuerwehr für jedes Dorf exis­tenziell wichtig. An Schambach könne man das ablesen. Das ganze Projekt bringe einen Schub für die Dorfgemeinschaft. Von derartigen Dingen würden die Dörfer leben. Und das sei schon deshalb wichtig, „damit wir uns in den Dörfern wohl fühlen“.

Bürgermeister Werner Baum erklärte, dass gut Ding Weile brauche. Er erläuterte, dass es im Vorfeld fünf bis sechs Jahre lang Gespräche gegeben habe. Damals habe man noch nicht gewusst, dass das Pfefferlein-Anwesen verkauft würde. Er hatte dabei einen Appell an andere Ortsteile im Gepäck, nämlich Geduld. Die Stadt könne nicht in jedem Jahr ein Dorfgemeinschaftshaus oder Feuerwehrhaus bauen.

Im Obergeschoss war eine Ausstellung mit Bildern aus der Geschichte des Dorfes aufgebaut. © Hubert Stanka



Beim Schambacher Projekt lobte er die hohe Eigenleistung, und dass die Arbeit immer mit Freude gemacht worden sei. Er ging darauf ein, dass Vieles wiederverwendet worden sei und auch, dass das Haus rege in Anspruch genommen werde.

Zu den weiteren Planungen im Feuerwehrwesen meinte er, dass es kürzlich gute Gespräche zur Stützpunktwehr gegeben habe, und er lobte die Vorleistung der Gundelsheimer für ihr neues Feuerwehrhaus. Im Herbst wolle man darüber reden, wie es weitergeht.

Kreisbrandinspektor Volker Satzinger schlug bei seinem Grußwort in die gleiche Kerbe wie Westphal und betonte die Bedeutung der Wehren in den Dörfern. Es sei wichtig, dass sie gut aufgestellt seien, schon wegen der Ortskenntnis. Er ging dabei auch kurz auf das Feuerwehrwesen insgesamt ein als die älteste Selbsthilfebewegung der Republik. Den Schambachern gab er einen intensiven Wunsch mit auf den Weg: „Kommt immer gesund von euren Einsätzen zurück.“

Hermann Triebel hielt im Anschluss an die Grußworte einen Vortrag zur Geschichte des Dorfes und speziell auch zur Alten Schule. Er hoffte dabei, dass auch die „neue Schule“ es auf hundert Jahre Unterricht bringen könne. In seiner mit Bildern hinterlegten Geschichtsreise schlug er einen Bogen von der vorgeschichtlichen Besiedlung über die Römer bis zur Neuzeit. Dabei hatte er ein Schulbild aus der Zeit vor rund 100 Jahren dabei, mit dem veranschaulicht wurde, wie damals Unterricht aussah – nämlich alle Klassen in einem Raum. Details sorgten für Erheiterung, so z.B. dass noch vor 50 Jahren die Schulkinder das Brennholz für das Haus während des Unterrichts auf den Dachboden schaffen mussten.

Triebel ging auch auf die beengte und unbefriedigende Situation vor dem Neubau- und Sanierungsprojekt ein, die jetzt im Rahmen einer punktuellen Dorferneuerung beseitigt wurde. Er dankte dafür ausdrücklich dem Amt für Ländliche Entwicklung, welches das Projekt mit hohen Zuschüssen unterstützte. Von den rund 523.000 Euro – das hatte Baum bereits dargelegt – bleiben für die Stadt rund 295.000 Euro an Eigenmitteln zu tragen.

Mit einem Augenzwinkern ging Triebel auch auf das Selbstverständnis der Schambacher ein. Da seit dem Mittelalter die Reichsstraße durch das Dorf führte, seien die Schambacher immer gut informiert gewesen und deshalb aufgeschlossen und fortschrittlich. Im Obergeschoss war eine Ausstellung mit Bildern aus der Geschichte des Dorfes aufgebaut.

Die gesamte Feier wurde vom Gesangverein Schambach sowie vom Posaunenchor unterstützt. Neben den geladenen Ehrengästen aus der Politik waren vor allem auch die Nachbarwehren mit Abordnungen präsent. Neben Kaffee und Kuchen gab es Gegrilltes, und die Jugendfeuerwehr, die immerhin zwölf Aktive zählt, versorgte die Kinder bei Wasserspielen mit Gummibärchen.

