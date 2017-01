Schambacher "Strolche" haben viel Platz zum Spielen

Der Umzug des evangelischen Kindergartens ist fast abgeschlossen - Ausgemustertes Inventar wird versteigert - Einweihung im Juli - vor 28 Minuten

TREUCHTLINGEN - In Schambach ist der Umzug der "kleinen Strolche" so gut wie abgeschlossen. Im zuvor heiß umstrittenen Neubau der evangelischen Tagesstätte haben die zwölf Krippen- und 25 Kindergartenkinder sowie fünf Grundschüler in der Mittagsbetreuung nun viel mehr Platz.

Die große Kletterburg durfte mit umziehen. Für sie und für die Kinder ist im neuen Gruppenraum viel mehr Platz. © Patrick Shaw



Darüber freut sich nicht zuletzt Einrichtungsleiterin Marga Harbatschek. Der Neubau sei „eine große Erleichterung“. Nicht nur, dass die Kinder dort mehr Platz zum Spielen und Toben haben, er vereinfache auch viele Abläufe im Kindergarten-Alltag, sodass deutlich mehr Zeit für die eigentliche Betreuung bleibe. „Heute waren wir mit unserem Programm um 11.30 Uhr durch, was früher bis 13.30 Uhr gedauert hätte“, so Harbatschek.

Der alte Kindergarten aus den frühen 1950er Jahren hätte ohnehin keine neue Betriebsgenehmigung mehr erhalten. Ob die steilen Stiege hinauf ins Obergeschoss, das gemeinsame Bad für Kinder und Erzieherinnen mit nur zwei Waschbecken und Toiletten, der fehlende Stauraum, die Küche im Gruppenraum oder das Büro im Puppenhaus-Format – das damals mit viel Eigenleistung von den Schambachern gebaute Gebäude hatte seine besten Jahre längst hinter sich.

Im Juli 2015 beschloss der Stadtrat deshalb den Neubau. Der Schritt war umstritten, da sich die Kosten bald deutlich nach oben entwickelten. Mehr als 1,1 Millionen Euro stehen mittlerweile zu Buche, von denen die Stadt gut die Hälfte berappen muss.

Die zwei würfelförmigen Gebäude mit rund 400 Quadratmetern Nutzfläche hat Martin Hertlein vom Weißenburger Architekturbüro Maier + Hertlein entworfen. Die Firma Hüttinger aus Geislohe setzte die Pläne um.

Der alte Kindergarten wird nun im Frühjahr abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein großzügiger Garten. Zuvor wird allerdings am Samstag, 18. März, alles versteigert, was an Inventar und Bausubstanz noch brauchbar ist. Am 2. Juli feiern die „kleinen Strolche“ dann offiziell die Einweihung ihres neuen Spielparadieses.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier