Schild gefällt, Zeugen gesucht

Weitere Meldungen: Schulpflicht missachtet – Polizei kommt Dieben zuvor - vor 1 Stunde

WETTELSHEIM - Vermutlich in der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter in Wettelsheim ein vor einer ehemaligen Gaststätte in der Falbenthaler Straße stehendes Verkehrszeichen umgefahren.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Die Polizei konnte Spuren sichern und geht davon aus, dass ein Lastwagen beim Wenden oder Rangieren gegen das Schild geprallt ist. Dabei brach das Standrohr ab, und der Laster verlor einen Schmutzabweiser. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

Schulpflicht missachtet

TREUCHTLINGEN – Am Freitag musste die Treuchtlinger Grundschule die Polizei zu einer Familie schicken,­ deren Kind zum wiederholten Mal nicht zum Unterricht erschienen war. Die Beamten trafen den Zweitklässler und dessen Vater zu Hause an. Nach deren Aussage hatte das Kind verschlafen und wollte anschließend nicht mehr zur Schule gehen. Nach Aufforderung der Polizei brachte der Mann seinen Sohn schließlich doch noch in den Unterricht. Den Vater erwartet nun eine Anzeige wegen Miss­achtung der Schulpflicht.

Polizei kommt Dieben zuvor

DIETFURT – Am Freitag hat die Polizei während anderer Ermittlungen in Dietfurt ein unversperrtes Auto entdeckt, auf dessen Beifahrersitz ein hochwertiges Mobiltelefon lag. Da der Besitzer nicht erreichbar war und die Beamten den Wagen nicht abschließen konnten, nahmen diese das Handy zur „Eigentumssicherung“ mit auf die Dienststelle und hinterlegten am Auto einen Abholzettel.

pm - Treuchtlinger Kurier