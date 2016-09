„Schlussverkauf“ in der Altmühltherme

Treuchtlinger Bad versteigert vor Modernisierung sein Inventar - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Wegen der bevorstehenden Modernisierung entfernt die Altmühltherme die komplette Einrichtung aus Sauna, Hallenbad und Gaststätte. Die teils noch gut erhaltenen Möbel können bis Freitag, 30. September, ersteigert werden.

Liegen, Lampen, Bilder und mehr bietet die Therme zum Verkauf an. © Privat



Im ersten Durchlauf hatte die Therme in den vergangenen Wochen städtische und soziale Einrichtungen angeschrieben, ob diese Gegenstände aus dem Bad benötigen. Danach waren die örtlichen Vereine an der Reihe. Jetzt kommt in einer dritten Verkaufsrunde auch die Öffentlichkeit zum Zug. Lampen, Liegen, Bilder und vieles mehr sind noch zu haben.

Die Inventarliste kann per E-Mail unter info@altmuehltherme.de angefordert werden. Wer Interesse an einem Stück hat, kann anschließend auf gleichem Weg sein Gebot abgeben. Die Bieterrunde endet am Freitag, 30. September. Die erstandenen Artikel können vom 4. bis 14. Oktober zwischen 7 und 18 Uhr im Bad abgeholt werden (telefonische Terminabstimmung).

Da es sich bei allen Gegenständen um gebrauchte Dinge aus dem laufenden Betrieb handelt, übernimmt die Altmühltherme keine Haftung oder Gewährleistung. Wer möchte, kann die Artikel nach telefonischer Vereinbarung auch in der Therme besichtigen.

pm - Treuchtlinger Kurier