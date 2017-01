Schnee-Unfälle im Bereich der Polizei Treuchtlingen

Ein Räumfahrzeug kippte um und noch vier weitere winterliche Unfälle - vor 50 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Mittwochnachmittag war ein 22-jähriger Treuchtlinger mit einem kleinen Räumfahrzeug auf der Staatsstraße von Möhren in Richtung Treuchtlingen unterwegs, um in Treuchtlingen Schnee zu räumen.

Er geriet dabei auf das rechte Bankett und übersteuerte daraufhin sein Fahrzeug. Wegen der geringen Spurbreite kippte dieses um und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Fahrer zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Räumfahrzeug entstand laut Polizeiangaben Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Seniorin angefahren

TREUCHTLINGEN – Eine 76-jährige Treuchtlingerin wollte am Mittwochabend den Fußgängerüberweg vor dem Treuchtlinger Ärztehaus überqueren. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Solnhofen erkannte die Seniorin zu spät und touchierte sie trotz geringer Geschwindigkeit und eines Bremsversuches. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde ins Klinikum nach Gunzenhausen gebracht.

Unfälle mit Sommerreifen

TREUCHTLINGEN – Gleich zwei Unfälle gingen am Mittwoch auf das Konto von Sommerreifen. Am Mittwochnachmittag wollte ein 56-jähriger Treuchtlinger mit seinem Wagen von der Alten Burgstraße in die Hauptstraße einbiegen, rutschte allerdings auf der schneeglatten Fahrbahn, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto einer 75-jährigen Pleinfelderin zusammen. Verletzt wurde niemand. Schaden: etwa 2300 Euro. Ein Gartenzaun Am Brühl bremste einen 24-jährigen Treuchtlinger, der die Straße bei Schneeglätte mit zu hohem Tempo befuhr. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen den Zaun. Schaden: rund 800 Euro.

Unfall beim Wenden

TREUCHTLINGEN – Ein Autofahrer wollte am frühen Donnerstagmorgen den Schlossberg hinauf fahren. Da um diese Zeit die Nebenstraße noch nicht geräumt war, scheiterte der Versuch. Der 37-jährige Treuchtlinger stieß dann beim Wenden gegen die Stoßstange eines geparkten Autos. Schaden: rund 2200 Euro.

pm