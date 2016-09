Schöner wohnen im Räuberhaus und Rinderstall

Tag des offenen Denkmals in Rehlingen - vor 48 Minuten

REHLINGEN - Wohnen im Denkmal: Für die einen ein Traum mit Flair und Nachhaltigkeit, für die anderen ein Albtraum mit zugigen Fens­tern und horrenden Kosten. Wie es sich tatsächlich in einem historischen Jurahaus aus dem 19. Jahrhundert lebt – noch dazu in einem mit "räuberischer Vergangenheit“ –, das zeigte Daniel Kufer seinen Gästen am "Tag des offenen Denkmals“ in Rehlingen.

Völlig baff über den Besucherandrang am „Tag des offenen Denkmals“ war Daniel Kufer: Knapp 100 Besucher wollten sein umgebautes Jurahaus in Rehlingen sehen. © Patrick Shaw



Kufers Haus ist ein klassischer Jura-Bauernhof. Auf dem Türsturz steht das vermutliche Baujahr: 1863. An diese Zeit erinnert heute nur noch ein altes Foto in der Diele. Darauf zu sehen ist der Hof samt seinen bäuerlichen Bewohnern um das Jahr 1900 – damals schon mit bröckelndem Putz und schiefen Fensterläden.

Ungefähr zur selben Zeit trieb im Augsburger Raum (wo heuer auch der Denkmalstag eröffnet wurde) der Räuber Mathias Kneissl sein Unwesen. Bekannt wurde der von den kleinen Leuten als Volksheld gefeierte Gesetzlose durch seinen angeblichen Kommentar zu seinem Todesurteil im Jahr 1902: „De Woch fangt scho guat o!“ 1970 drehte Reinhard Hauff einen Film über Kneissl, der in Teilen in dem alten Jurahaus in Rehlingen spielt. Hauptdarsteller waren Hans Brenner, Ruth Drexel und Hanna Schygulla.

In den 1980er Jahren begann dann der Vorbesitzer Michael Saupe, das abgewirtschaftete Anwesen zu renovieren. Allzu weit kam er jedoch nicht. Vor allem das Legschieferdach machte Probleme. Gut auf dem historischen Foto zu erkennen ist zudem ein dunkler, bis ins zweite Stockwerk reichender Fleck auf der Fassade des Haupthauses. Den gab es auch 1991 noch, als Kufer das Anwesen kaufte. „Feuchtigkeit und Salpeter“, erklärt er.

Mit großem Aufwand ließ der neue Eigentümer die Hinterlassenschaft der Rinder entfernen, die in dem ehemaligen „Wohnstallhaus“ einst mit ihren Haltern unter einem Dach gelebt hatten. Heute befindet sich dahinter das Wohnzimmer. Vier dicke Steinsäulen stützen ein mächtiges „böhmisches Gewölbe“ aus Backstein, das dem Raum eine heimelige Atmosphäre irgendwo zwischen Rittersaal und Weinkeller verleiht. Die ehemalige Empfangsstube neben dem Haupteingang ist heute ein Schlafzimmer, die frühere „schwarze Küche“ ein Bad.

Außergewöhnlich und bezahlbar

Daniel Kufer ist gebürtiger Fürs­tenfeldbrucker. Das Jurahaus in der Bräugasse, direkt neben der Rehlinger Laurentiuskirche entsprach seinem Wunsch, „etwas Eigenes, Außergewöhnliches und trotzdem Bezahlbares zu haben“. Vier Jahre lang habe er in der Region nach etwas Passendem gesucht. Nach dem Umbau 1997 wurden Gebäude und Hausherr für die gelungene Renovierung prämiert.

So sah der Jura-Hof neben der Rehlinger Laurentiuskirche vor über 100 Jahren aus. Ganz links auf der Fassade ist der große Salpeterfleck des damaligen Kuhstalls zu erkennen. © Privat



Weichen musste lediglich das problematische Legschieferdach. „Es war in einem erbärmlichen Zustand“, erinnert sich Kufer. Allein die Sanierung von First und Traufbereich habe mehr als 70.000 D-Mark verschlungen. „Und danach war das Dach immer noch undicht.“ Das neue, mittelgraue Pfannendach fügt sich aber gut ins historische Gesamtbild ein.

Zum Wohnhaus, in dem heute Daniel Kufer, seine Partnerin und ihre sechs Katzen leben, gehört außerdem eine Scheune mit gedrungenem Fachwerk-Kniestock. Sie dient als Garage und Lager für Kufers Firma, die medizinische und kosmetische Geräte vertreibt. Ein weiteres Baudenkmal hat der umtriebige Rehlinger mittlerweile in der Huttergasse in Weißenburg gekauft und zur Ferienwohnung ausgebaut.

„Alte Häuser erzählen Geschichten vom Leben“, erklärt Kufer seine Motivation. „Außerdem wussten die Menschen damals noch, wo man bauen sollte. Da ging es um die Ausrichtung oder um Wasseradern und nicht nur um billigen Baugrund.“ Den Aufwand der Renovierung habe er nie bereut. „Ich habe zwar oft gedacht, das wird nie fertig“, blickt er zurück. „Aber da gibt es nur zwei Wege: Aufgeben, oder Augen zu und durch.“

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier