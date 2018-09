Schulbeginn: Am Dienstag wird’s ernst

Rund 130 Treuchtlinger Abc-Schützen fangen heuer in fünf ersten Klassen an - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Dienstag, 11. September, beginnt nach den Sommerferien wieder die Schule. Die Zahl der Treuchtlinger Abc-Schützen hat im Vergleich zu 2017 gewaltig zugenommen.

Die Schultüte darf bei den Erstklässlern natürlcih nicht fehlen. © Patrick Shaw



Wie in allen anderen Schulen in Bayern, so machen sich auch in der Altmühlstadt die steigenden Schülerzahlen bemerkbar. In den vergangenen anderthalb Jahren wuchsen sie wegen des Zuzugs sowohl von Migranten als auch innerhalb Deutschlands enorm. So gibt es dieses Jahr wieder fünf erste Klassen mit etwa 130 Kindern aus Treuchtlingen und den Ortsteilen – 35 mehr als im Vorjahr.

Für die Erstklässler startet die Schule am Dienstag, 11. September, um 9 Uhr in der Aula der Grundschule in der Hahnenkammstraße. Nach der Begrüßung durch die Mitschüler der zweiten Klassen und die Schulleitung gehen die Kinder mit ihren Lehrern zum Schnuppern in die Klassenzimmer.

Während sich die Neulinge mit der fremden Umgebung vertraut machen, gibt es für die Mütter und Väter ein „Elterncafé“ des Elternbeirats. Um etwa 11 Uhr endet der erste Schultag.

Gottesdienst erst am Freitag

Die zweiten, dritten und vierten Klassen aus Treuchtlingen treffen sich vor der Schule und werden von ihren Lehrern in die Klassenzimmer gebracht. Der gemeinsame Gottesdienst für alle Kinder findet erst am Freitag, 14. September, um 10 Uhr in der Markgrafenkirche statt. Muslimische Kinder, die nicht daran teilnehmen möchten, werden zur Moschee gebracht.

In Wettelsheim kommen alle Schulanfänger am Dienstag um 9 Uhr zunächst mit den Eltern oder zu Fuß direkt zur Kirche. Auch dort werden die Eltern in der Wartezeit bewirtet. Nach dem Schlussgong um 11.15 Uhr fahren die Busse zu den regulären Zeiten.

In Schambach treffen sich die Zweitklässler am Dienstag um 8 Uhr in der Schule. Die Erstklässler kommen erst um 9 Uhr direkt zur Kirche. Nach dem Gottesdienst laufen alle zurück zum Schulhaus, wo ihre Eltern bereits vom Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen versorgt werden. Um 11.15 Uhr ist in Schambach Schulschluss.

An der Senefelder-Schule geht das Schuljahr ebenfalls wieder am Dienstag los. Start ist wie gewohnt um 7.30 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Tag um 10.30 Uhr, die Busse fahren anschließend. Die Schüler der neuen fünften Klassen werden um 7.45 Uhr in der Sporthalle begrüßt.