MARKT BEROLZHEIM - Um das renovierungsbedürftige Schützenhaus, die Aktivitäten des vergangenen Jahrs und die Auszeichnung langjähriger Wegbegleiter ging es bei der Mitgliederversammlung der Schützengesellschaft Markt Berolzheim. Schützenmeister Roland Lehner blickte dabei zurück und voraus.

Zehn Auszeichnungen für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Schützengesellschaft Markt Berolzheim überreichten der zweite Schützenmeister Leander Weißlein (links) und Schützenmeister Roland Lehner (rechts). Foto: Eisen



Insgesamt traf sich die Vereinsführung 2016 zu acht Sitzungen. Themen waren die Anschaffung eines neuen Waffentresors, die Wiedereinführung des Freitagsdienstes, Lehrgänge zur Standaufsicht und die Geburtstagsbesuche des Schützenmeisters bei Mitgliedern ab 70 Jahren. Außerdem war der Dachfirst des Schützenhauses rissig und wurde repariert. Die Renovierung des Domizils wird die Mitglieder dagegen auch in den nächsten Jahren noch beschäftigten.

Kassier Hans Wagner berichtete über die derzeit nicht besonders rosigen Finanzen. Die Anschaffung des neuen Tresors habe den Vereinsetat sehr belastet. Für Wagner war es der letzte Kassenbericht – nachdem er gut 20 Jahre lang für die Kasse zuständig war, gab er das Amt in jüngere Hände. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung einstimmig Michael Schweinzer. Außerdem beschlossen die Schützen, den Mitgliedsbeitrag von 30 auf 40 Euro anzuheben.

Fünf Mannschaften nahmen 2015/16 an den Rundenwettkämpfen des Schützengaus Hesselberg teil. Die erste Luftgewehrmannschaft belegte dabei in der Klasse A 5 Rang sechs. In der Klasse C 4 beendete das zweite Luftgewehr-Team die Saison als Tabellenführer. Die Kleinkaliber-Schützen steht in der A-Klasse auf Platz zwei. Die erste Großkaliber-Mannschaft trat ebenfalls in der A-Klasse an und holte dort den dritten Platz. Das zweite Team kam in der der B-Klasse auf Rang drei. Die bes­ten Schützen waren Wolfgang Weber, Manfred Hüttinger, Andreas Kettler und Peter Hofmann.

In der laufenden Saison haben die Berolzheimer Schützen ebenfalls fünf Wettkampfmannschaften gemeldet. Die erste Luftgewehr-Auswahl liegt derzeit nach sieben von zehn Turnieren an der Spitze der Klasse A 5. Die zweite Mannschaft hat ihre Wettkämpfe bereits absolviert und die Saison in der Klasse C 5 auf Rang zwei beendet. Das Kleinkaliber-Team belegt nach neun von zehn Entscheidungen in der A-Klasse auf Platz vier. Die erste Großkaliber-Mannschaft hat in der A-Klasse sechs von acht Wettkämpfen absolviert und ist aktuell Vierter. Und die zweite Großkaliber-Auswahl belegt in der B-Klasse zum Saisonende Platz zwei. Am treffsichersten waren diesmal erneut Wolfgang Weber, Manfred Hüttinger und Peter Hofmann sowie Reinhold Reißlein und Tony Cimbollek. Mit der Jugendarbeit will der Verein 2017 durchstarten.

Über die Aktivitäten der Bogenschützen berichtete Peter Knoll. Die Veranstaltungen der Sparte seien stets gut besucht. Die Schützen trafen sich zum Silvesterschießen, zum „Rama dama“ nach dem Osterschießen, zum Mittsommernachtsschießen, zum Gauturnier, zur Vereinsmeisterschaft und zum Nikolausschießen.

Im laufenden Jahr warten nun erneut zahlreiche Termine. So wird am heutigen Freitag, 11. Februar, beim Partnerverein in Meinheim das Gauschießen eröffnet, das dann vom 7. bis 29. März stattfindet. Im April laden die Berolzheimer Schützen zum Königs- und Bürgerschießen ein. Außerdem ist ein Schafkopfrennen geplant. Die Königsproklamation geht am 27. Mai über die Bühne. Im Juni findet das Schützenfest in Meinheim statt, und im November lädt die Gesellschaft zur Schlachtschüssel ein.

Zehn Mitglieder zeichnete die Versammlung schließlich für 40 Jahre Treue aus. 1976 sind Werner Schülein, Heinz Rohrhuber, Werner Sauer und Friedrich Trapp in die Schützengesellschaft eingetreten sowie 1977 Dieter Beran, Theodor Cramer, Dieter Lierheimer, Herbert Prosiegel, Erwin Stützer und Ludwig Sauer.

