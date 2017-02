Schwelbrand in Treuchtlinger Mehrfamilienhaus

TREUCHTLINGEN - Ein 66-jähriger Bewohner eines Treuchtlinger Mehrfamilienhauses warf am Samstag eine noch nicht vollständig erloschene Zigarette in einen neben seinem Sofa stehenden Mülleimer.

Die glimmende Zigarette steckte dort Abfälle in Brand. Den Schwelbrand löschte der Mann noch selbst, er zog sich in der verrauchten Wohnung aber eine Rauchvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Treuchtlingen und Weißenburg bannten die Gefahr endgültig. Weitere Personen im Haus kamen nicht zu Schaden.

Zwei „Alkohol-Sünder“

TREUCHTLINGEN – Der Treuchtlinger Polizei gingen am vergangenen Wochenende gleich zwei betrunkene Autofahrer ins Netz. In der Nacht auf Samstag fiel einer Streifenbesatzung ein Autofahrer im Bahntunnel auf, der zunächst anhielt und dann mit einem „Kavalierstart“ davonbrauste. Bei der Kontrolle des 41-jährigen polnischen Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Kavalierstart kommt somit ziemlich teuer. Bereits am Freitagabend war ein 64-jähriger Ortsteilbewohner in der Ansbacher Straße aufgehalten worden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

pm