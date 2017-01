Schwerer Unfall

Weitere Meldungen: Blauer Passat gesucht – Zug mit Graffiti besprüht – Über Verkehrsinsel gefahren – Gegen Autotür gefahren – Wendemanöver missglückt – Drei Kraftfahrer angezeigt - vor 1 Stunde

OBERHEUMÖDERN - Eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen Treuchtlingen und Auernheim. Eine 18-jährige Autofahrerin bog dort am Samstagabend vom "Schaftrieb" in die Staatsstraße ein.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Dabei übersah sie den Wagen eines in Richtung Auernheim fahrenden 21-Jährigen, der den Unfall trotz Vollbremsung nicht vermeiden konnte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Fahranfängerin um 180 Grad gedreht. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Blauer Passat gesucht

TREUCHTLINGEN – Am Freitag kurz nach Mittag war ein 71-jähriger Autofahrer aus dem Schwäbischen auf der Staatsstraße von Treuchtlingen in Richtung Möhren unterwegs, als ihm auf Höhe der Sägmühle ein blauer VW Passat in der Fahrbahnmitte entgegen kam. Die Fahrzeuge berührten sich mit den Außenspiegeln, der Passatfahrer fuhr aber weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

Zug mit Graffiti besprüht

TREUCHTLINGEN – Die Polizei bittet um Hinweise auf Graffiti-Sprüher am Treuchtlinger Bahnhof. Auf einem Abstellgleis entdeckten Mitarbeiter am Sonntag gegen 20 Uhr zwei Zuggarnituren der Bundesbahn, die unbekannte Schmierer auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern mit den Schriftzügen „GAUNR SIOK GFS BDA“, „the pussy crusher“, „THOR“, „MATZE“ und „Banda di amici“ verunstaltet hatten. Schaden: rund 7500 Euro. Hinweise nehmen die Bundespolizei Nürnberg, Telefon 0911/2055510, oder die Inspektion Treuchtlingen unter Telefon 09142/96440 entgegen.

Über Verkehrsinsel gefahren

TREUCHTLINGEN – Am Freitagmorgen ist ein 40-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2230 auf Höhe des ehemaligen Aldi-Geländes aus Unachtsamkeit über eine Verkehrsinsel gefahren. Am Fahrzeug und der Insel entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Gegen Autotür gefahren

TREUCHTLINGEN – Am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr hat sich auf dem Supermarkt-Parkplatz in der Ansbacher Straße ein Unfall mit etwa 3000 Euro Schaden ereignet. Eine 53-jährige Autofahrerin übersah beim Einparken die geöffnete Beifahrertür eines neben ihr stehenden Wagens und fuhr dagegen. Verletzt wurde niemand.

Wendemanöver missglückt

GRABEN – Rund 4500 Euro Schaden sind am Sonntag gegen 6.40 Uhr bei einem Unfall in Graben entstanden. Am Bahndamm stieß eine 57-jährige Autofahrerin beim Wenden gegen das Heck eines stehenden Wagens. Dessen Insassen und die Unfallfahrerin blieben unverletzt.

Drei Kraftfahrer angezeigt

TREUCHTLINGEN – Bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs am Wochenende auf der Bundesstraße 2 hat die Polizei drei Verstöße geahndet. Zwei Sattelzüge waren mit Tempo 79 und 86 erheblich zu schnell unterwegs. Ihre Fahrer im Alter von 39 und 61 Jahren mussten Sicherheitsleistungen hinterlegen, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Einen 59-jährigen Kraftfahrer erwartet außerdem ein Bußgeldbescheid, weil er ein Überholverbot missachtet hat.

pm - Treuchtlinger Kurier