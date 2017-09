Schwerlastkran hebt Brücken über die Gleise

MÖHREN - So etwas gibt es auch nicht alle Tage zu sehen: Über die Bahnstrecke von Treuchtlingen nach Donauwörth sind in den Nächten zum Sonntag und Montag neue Brücken gehoben worden.

Mit einem Kran hoben die Bauarbeiter die Brückenteile bei Möhren über die Bahnstrecke von Treuchtlingen nach Donauwörth. © Andreas Dollinger



Die Bauarbeiten fanden in nahe Gundelsheim und Möhren statt. Der Schwertransport mit den drei Brückenteilen für Möhren – 43 Tonnen hatte das eine Außenteil einem Arbeiter zufolge – kam am Sonntag gegen 16 Uhr an.

Am Bahnhof wurden an die noch auf dem Lastwagen liegenden Betonbalken mit Hilfe eines Krans provisorische Arbeitsplattformen geschraubt. Die Laster fuhren dann zurück zur Baustelle, wo der große Kran die Teile an den Haken nahm. Danach mussten an den Enden nochmals zwei weitere Plattformen angebracht werden, was ordentlich Zeit kostete.

Die Schaulustigen in Möhren hielten sich in Grenzen – beim Einhub um 23.30 Uhr stand etwa ein halbes Dutzend Neugieriger hinter der Absperrung. Viele Autofahrer ignorierten den gesamten Sonntag über die Sperrung der Kreisstraße WUG 6 und fuhren einfach durch. Einige machten sich sogar die Mühe, die Sperren kurz zur Seite zu stellen. Wieder andere fuhren in Möhren auf den Awo-Parkplatz und dann mit Schwung die kleine Böschung hinauf – was nicht immer klappte. Auch der Möhrenbach-Wanderweg war gut befahren.

Die Bahn führte während der Sperrung parallel Arbeiten an der Strecke durch. Unter anderem wurden das Gleis an der neuen Unterführung Sägmühle/Kalkwerk nachgestopft und in Möhren der Fahrdraht erneuert.