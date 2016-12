Sehnsucht stärker als Verbot

TREUCHTLINGEN - Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs hat sich ein 29-Jähriger eingehandelt, der am Freitagabend unbedingt zu seiner Freundin wollte, die als Pflegekraft bei einer Treuchtlinger Familie arbeitet.

Obwohl gegen ihn ein Hausverbot besteht, betrat der stark betrunkene Mann unerlaubt das Grundstück und stieg über das Garagendach ins Haus. Nachdem er auch einem erneuten polizeilichen Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und ließen ihn seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Der vorherige Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille.

In Gartenhäuser eingebrochen

TREUCHTLINGEN – In der Kleingartensiedlung in der Ansbacher Straße haben Unbekannte in der Nacht vor Heiligabend versucht, in drei Gartenhäuschen einzubrechen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 250 Euro. Die Polizei konnte zunächst nicht feststellen, ob etwas gestohlen wurde. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

Beleidigt und bedroht

HEIDENHEIM – Obwohl ihm der Kontakt zu seiner Exfreundin wegen häuslicher Gewalt gerichtlich verboten ist, konnte es ein 33-Jähriger aus einer Hahnenkammgemeinde in den vergangenen Wochen wiederholt nicht lassen, seine ehemalige Partnerin aus Pappenheim per WhatsApp und SMS zu belästigen. Wegen der darin geäußerten Bedrohungen und Beleidigungen ermittelt nun erneut die Polizei.

Unachtsam gefahren

TREUCHTLINGEN – Am Freitagmorgen hat eine 70-jährige Treuchtlingerin auf dem Krankenhaus-Parkplatz beim Rückwärtsfahren ein geparktes Auto übersehen und ist mit ihrem Wagen dagegen gestoßen. Schaden: rund 3000 Euro.

