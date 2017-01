Sektflasche gegen Fenster

Weitere Meldung: Unfallflucht - vor 36 Minuten

TREUCHTLINGEN - Wie erst jetzt bekannt wurde, war in der Silves­ternacht eine Fensterscheibe an der Grundschule in der Hochgerichtstraße beschädigt worden.

Symbolbild © pixabay



Symbolbild Foto: pixabay



Bislang Unbekannte hatten eine Sektflasche gegen die Scheibe geworfen, die dadurch sprang. Das Fenster ist von der Straße aus frei zugänglich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei bitte um Hinweise unter Tel. 09142/9644-0.

Unfalllflucht

TREUCHTLINGEN – Ein unbekannter Autofahrer ist zwischen 4. und 5. Januar gegen einen Baum am Patrichberg gefahren. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro, wie ein Mitarbeiter der Stadt der Polizei mitteilte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Zurück blieben jedoch mehrere Kunststoffteile, die auf ein schwarzes Fahrzeug schließen lassen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 09142/9644-0.

pm - Treuchtlinger Kurier