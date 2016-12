Sene-Mittelschule unter „salomonischer Leitung“

Ulrich Salomon kommt von der Pleinfelder Brombachsee-Mittelschule nach Treuchtlingen - 14.12.2016 06:07 Uhr

TREUCHTLINGEN - Freunde und Kollegen hatten ihn gewarnt. "Du wirst auf einer Baustelle arbeiten", hatten sie gesagt. "Das Lehrerzimmer ist immer leer, die Schüler sind nicht zu bändigen, und als Mittelschulleiter hast Du ohnehin nichts zu melden." Ulrich Salomon hat nicht darauf gehört. Vergangene Woche begrüßte ihn die Treuchtlinger Senefelder-Schule als neuen Rektor des Mittelschulzugs.

Was bringt er Neues für die Mittelschule? Ein symbolisches Überraschungsei und weitere Geschenke gab es für Ulrich Salomon und seine Frau Birgit (von links) bei seiner nachträglichen Amtseinführung. © Patrick Shaw



Salomons Fazit nach den ersten vier Monaten: „Die Vorurteile sind nicht haltbar.“ Die Arbeit an der mit über 1300 Schülern größten Schule im Landkreis und einzigen staatlichen Kooperativen Gesamtschule Bayerns habe sogar viele Vorteile. Ein Haus dieser Größenordnung brauche aber eben andere Strukturen als seine bisherigen Wirkungsstätten, so der ehemalige Leiter der Brombachsee-Mittelschule in Pleinfeld sowie Konrektor der Stephani-Mittelschule in Gunzenhausen und der Grundschule in Ellingen.

Den offiziellen Akt übernahm Schulrat Fritz Felleiter (rechts). Zur Begrüßung hatten die Schüler für ihren neuen Rektor bunte Willkommensgrüße gebastelt (dahinter) und Lieder einstudiert. © Patrick Shaw



Unter den Schülern seien sicher auch „einige verhaltensoriginelle“, aber unter dem Strich auch keine schlimmeren Rabauken als andernorts, erklärte Salomon, der selbst drei Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren hat. Und die laufenden Arbeiten am mehr als 65 Millionen Euro teueren Neubau der „Sene“ zeigten, „welchen hohen Stellenwert wir dieser Schule beimessen“, versicherte ihm Landratsstellvertreter Robert Westphal. „Bildung ist ein Standortfaktor“, betonte er und begrüßte den 49-Jährigen als „erfahrenen und kompetenten Rektor“.

Den Scorpions-Hit „Wind of Change“ nahm Schulrat Fritz Felleiter als Bild für den Amtsantritt Salomons her, der aus Schlema im Erzgebirge stammt und dem im Sommer nach langer Krankheit pensionierten Hartmut Malecha nachfolgt. Er sei sicher, dass der studierte Religionspädagoge und Hauptschullehrer sowie langjährige Zweitprüfer und Evaluator dem Sprichwort folgen und angesichts des Winds der Veränderung „keine Mauern, sondern Windmühlen bauen wird“. Besonders dankte Felleiter auch Konrektorin Susanna Rathsam, die zuvor immer wieder als Schulzug­leiterin eingesprungen sei und Salomon „an die Merkwürdigkeiten dieser Schule herangeführt hat“.

Von letzteren zeigte sich auch Treuchtlingens Bürgermeister Werner Baum begeistert – etwa von der schulzugübergreifenden Gemeinschaft in den Chorklassen, die auch zu Salomons Einführung sangen. Die „Sene“ sei „eine Schule, die in Bayern Ihresgleichen sucht“. Die beiden Schülersprecher der Mittelschule wünschten ihrem neuen Rektor, er möge „viele salomonische Entscheidungen treffen“.

