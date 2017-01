Seniorenstelle des Sozialwerkes in Treuchtlingen schließt

Hermann Bär kümmerte sich 14 Jahre lang um die BSW-Mitglieder - vor 9 Minuten

TREUCHTLINGEN - Seit Anfang des Jahres ist die Seniorenortsstelle der Stiftung Bahn-Sozialwerk im Treuchtlinger Bahnhof geschlossen. Zum einen, weil keiner das Ehrenamt übernehmen wollte. Zum anderen, weil auch immer weniger Beratungssuchende kamen.

Seit 14 Jahren stand Hermann Bär im BSW-Seniorenbüro im Treuchtlinger Bahnhof Ratsuchenden zur Seite. Zum 31. Dezember schloss die Ortsstelle. © Benjamin Huck



Seit 14 Jahren stand Hermann Bär im BSW-Seniorenbüro im Treuchtlinger Bahnhof Ratsuchenden zur Seite. Zum 31. Dezember schloss die Ortsstelle. Foto: Benjamin Huck



Für gut 400 ehemaliger Eisenbahner war das Büro im Treuchtlinger Bahnhof ein Anlaufpunkt, wenn sie Fragen zu ihrer Krankenversicherung hatten. Seit 14 Jahren stand ihnen Hermann Bär aus Graben immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn es galt, Antrag auszufüllen, oder etwas mit einer Rückerstattung nicht geklappt hatte.

Im Alter von 76 Jahren wollte der einstige Eisenbahner im Innendienst sein Ehrenamt abgeben. „Es hat sich jedoch kein Nachfolger gefunden“, bedauert Bär. Seit Juli vergangenen Jahres hatte man im Ortsverein nach einer Lösung gesucht, doch niemand wollte diese ehrenamtliche Aufgabe übernehmen.

Allerdings ist die Zahl der Beratungssuchenden auch Jahr für Jahr zurückgegangen. Noch vor gut fünf Jahren standen die Senioren bei den wöchentlichen Sprechstunden Schlange. „Da hätte ich fast noch einen Mitarbeiter gebraucht“, erinnert sich Bär. Zuletzt war das Büro nur noch zweimal im Monat geöffnet, zu jeder Stunde kamen höchstens noch drei Personen.

„Viele Formulare und Anträge lassen sich auch im Internet stellen, da war meine Beratung immer weniger gefragt“, sagt Bär. Oft helfen heute etwa die Kinder oder Enkelkinder ihren Eltern und Großeltern, wenn es um deren Ansprüche geht.

Neben der Zeit während der Sprechstunden war Bär auch in seiner Freizeit lange mit dem Bearbeiten von Anträgen beschäftigt. Er zeigt einen Schnellhefter, den ihm eine Frau vorbeigebracht hat, deren Mann im Sommer gestorben ist. „Es kommen immer noch Rechnungen, die Witwe kann das nicht alles allein bewältigen.“

Schon während seines aktiven Eisenbahnerdienstes in Nürnberg war Bär ehrenamtlich im BSW tätig. Von 1992 bis 2000 war er Hüttenwart des BSW-Wanderheims mit 16 Betten in Gunzenhausen, kümmerte sich dort bei der Ankunft um die Gäste und richtete das Haus nach deren Abreise wieder her. Zudem besuchte er Senioren an ihren Geburtstagen und brachte an Weihnachten Geschenke für die Altersheimbewohner. 2012 verlieh ihm die Stadt Treuchtlingen für sein Engagement die Ehrenamtsnadel.

Hermann Bär blickt etwas wehmütig auf die Schließung zurück. Ende März läuft der Mietvertrag mit der Bahn für das Büro aus, bis dahin muss er sich noch um das Ausräumen der Möbel kümmern. Allerdings ist er sich auch klar, dass der technische Fortschritt nicht aufzuhalten ist. Im Moment betreut er weiterhin vier Witwen bei ihren Anliegen. „Wenn jemand anruft, helfe ich noch.“ Seine Telefonnummer: 09142/8219.

Benjamin Huck