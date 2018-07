Siegreiche Oberbayern beim Volksfest-Boxen

Den Wettkampf zwischen dem BC Weißenburg und dem BC Piccolo Fürstenfeldbruck gewannen die Gäste - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Der BC Weißenburg hat den Kampf gegen den BC Piccolo Fürstenfeldbruck am letzten Volksfestsonntag deutlich mit 6:18 verloren. Insgesamt gab es zwölf zum Teil sehr spannende und gute Kämpfe zu sehen.

Die Weißenburger Boxer (blaues Trikot) waren ihren Gegnern aus Fürstenfeldbruck meistens unterlegen. © Benjamin Huck



Im ersten Kampf setzte sich Nihat Alboya vom BC Piccolo gegen Alan Idris Mischko sehr knapp nach Punkten durch. Ein strittiges Urteil, welches aufgrund des engen Kampfverlaufs dennoch vertretbar war. In der Folge leistet das Kampfgericht sowohl im Ring als auch an den Punktzetteln souveräne und gute Arbeit, so der BC.

Den zweiten Kampf konnte Andreas Lahde vom BCW mit einer beherzten und starken kämpferischen Leistung gegen Jakob Radunski nach Punkten für sich entscheiden. In Kampf drei stellte sich Mamadou Sanusi Barri aus Fürstenfeldbruck als zu stark für Ronny Schlapps heraus. Nach einigen harten Treffern des Gastes zeigte sich Schlapps beeindruckt und verlor seine Linie. Durch mehrmaliges Nachsetzen zwang Barri seinen Kontrahenten zur Aufgabe.

Ein bitteres Ende nahm der vierte Kampf für den Weißenburger Enno Lehner. Bereits in der ersten Runde wurde dem jungen Boxer übel und er musste sich übergeben. Der Kampf wurde abgebrochen und sein Kontrahent Ermond Hoti zum Sieger erklärt. Der fünfte Kampf wurde zwischen Youssuf Arabzadah vom BC Piccolo und Oliver Lahde aus Weißenburg ausgetragen. Nach drei hart umkämpften Runden wurde Arabzadah zum verdienten Sieger erklärt. Oliver Lahde zeigte dennoch eine tolle Leistung und schenkte seinem erfahreneren Gegner nichts.

Der letzte Kampf vor der Pause fand im Superschwergewicht statt. Kenan Husovic startete mit über 100 Kilogramm Gewicht gegen den etwas leichteren Miroslav Nikic vom BCW. Auch hier gingen die Punkte schließlich nach Oberbayern, jedoch könne man von einem Duell auf Augenhöhe sprechen.

Der zweite Teil der Veranstaltung begann mit einem Frauenkampf: Die mehrmalige Deutsche Meisterin und Kaderathletin Annemarie Retzer stieg für den BCW gegen Miriam Rautenberg in den Ring. Retzer zeigte ihre Klasse und konnte einen ungefährdeten Punktsieg einfahren.

Ebenfalls einen engen Kampfverlauf nahm die achte Begegnung zwischen Nemanja Nikic vom BCW und Bayar Idris Mischko für Fürstenfeldbruck. Der verdiente Punktsieg ging jedoch erneut an die rote Ecke – und damit nach Oberbayern. Für den Weißenburger Marvin Kammel nahm der neunte Kampf ein ähnlich bitteres Ende, wie es zuvor bereits Enno Lehner erleiden musste. Wegen anhaltender Rückenschmerzen in der ersten Runde blieb seinem Trainer Günter Fellner nichts anderes übrig, als den Kampf noch in der Rundenpause aufzugeben. Ayhan Özmen wurde somit zum Sieger dieses Kampfes erklärt. Im zehnten Kampf unterlag Ramazan Mirazee auf Seiten des BCW Munir Yalani aus Fürstenfeldbruck.

Die letzten Punkte für den Gastgeber konnte im elften Kampf dann Lokalmatador Kris Bushi gegen den erfahrenen Alex Szakacs vom BC Piccolo einfahren. Der Treuchtlinger zeigte eine beherzte Leistung und marschierte drei Runden nach vorne. In einem engen und bis zum Ende spannenden Kampf wurde Bushi letztlich verdient zum Sieger erklärt.

Den Abschluss der Veranstaltung boten dann Alim Osman Kari aus Fürs­tenfeldbruck und Rakhim Shidaev vom BC Weißenburg. In einem stark von der Taktik geprägten Kampf, hatte Osman Kari letztlich die klareren Aktionen und wurde somit verdient zum letzten Sieger der Veranstaltung gekürt.

Auch wenn beim Endergebnis von 6:18 im Weißenburger Lager keine Jubelstürme ausbrachen, so zeigten sich die Verantwortlichen doch sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Walter Nowotny und Philipp Lang vom Vorstand betonen: „Wir haben richtig gute Boxkämpfe gesehen und die Masse der Urteile fiel recht knapp aus. Das Endergebnis ist für uns letztendlich zweitranging. Wichtig ist, dass wir den Zuschauern guten Sport bieten, unsere Athleten Wettkampferfahrung sammeln und gute Leistungen zeigen – das wiederrum haben sie heute alle gemacht. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft!“

Für das Team aus Weißenburg geht es jetzt aber Schlag auf Schlag. Bereits am kommenden Sonntag steht die nächste Festzeltveranstaltung an. In Pappenheim trifft der BC Weißenburg auf den BC Sulzbach-Rosenberg aus der Oberpfalz.